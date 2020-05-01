Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 TL pandemi sosyal destekleri yattı mı, ne zaman yatacak? 3. Faz pandemi desteği sonuçları!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 3.faz 1000 TL başvuruları başladı. Başvuru yapan vatandaşlar, 3.faz pandemi desteği sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Pandemi desteğine başvuru T.C kimlik numarasına göre yapıldı

3.faz pandemi desteği için başvurular geçtiğimiz hafta başladı. E-devlet üzerinden yapılan başvurular, T.C kimlik numarasının son hanesine göre yapıldı. Buna göre T.C kimlik numarasının son hanesi;

- ‘’0’’ olanlar Pazartesi,

- ‘’2’’ olanlar Salı,

-‘’4’’ olanlar Çarşamba,

- ‘’6’’ olanlar Perşembe,

- ‘’8’’ olanlar Cuma günü başvuru yapabilecekler.

Cumartesi-Pazar günleri ise vatandaşlar T.C kimlik numaralarının son hanelerine bakılmaksızın başvuruda bulunabilecek.

Kimler faydalanamaz?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan 1000 TL pandemi desteğine başvuru yapamayacak kişiler belirlendi.

- 1. Ve 2. Faz ödemelerinde 1000 TL’lik yardımdan faydalanmış olanlar,

- 5510 sayılı kanunun 4A maddesi kapsamındaki memurlar,

- 5510 sayılı kanunun 4A maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

- Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir ya da aylık alanlar (emekliler)

- İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlananlar,

- İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar, pandemi desteğine başvuruda bulunamazlar.

3.faz pandemi destek ödemeleri ne zaman yapılacak?

3.faz pandemi desteklerinin Mayıs ayının ilk haftasında, başvurusu olumlu sonuçlanan kişilere ödenmesi bekleniyor. Pandemi desteğinin sonuçları açıklandığında, 1000 TL nakdi ödemenin başvuru sırasında belirtilen IBAN numarasına veya ikamet adresine PTT görevlilerince teslim edilecek.

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