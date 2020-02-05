Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından asgari ücret ile ilgili açıklama

2019 Aralık ayında gerçekleştirilen asgari ücret zammına ilişkin görüşmeler 2020'ye girilmeden önce tamamlanmış ve asgari ücretin 2020'den itibaren geçerli olduğu tutar 2 bin 324 TL'ye yükseldiği bilgisi paylaşılmıştı. Enflasyondan 3 puan daha fazla artış yapıldığı ifade edilen asgari ücret zammının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de asgari ücret zammı sonrasında Türkiye'nin Avrupa'da asgari ücret tutarlarına göre en büyük artışın Türkiye'de yapıldığı anlaşıldı. Eurostat verileri tarafından da doğrulanan bu bilgi ile ilgili açıklama yapan Selçuk, Türkiye'de satın alma gücü paritesi oranlarına göre Avrupa'nın 8. ülkesi konumuna gelindiğini ifade etti.