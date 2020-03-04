betgram betgram setrabet

İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
108978
ALTIN
329.747
DOLAR
6.0873
STERLİN
7.9197
EURO
6.8830

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İşkur ile ilköğretim mezunu 47,464 personel alımı yapacak! İşte alım yapılacak kadrolar ve şartlar!

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ilköğretim mezunu 47,464 personel alımı yapılacağını duyurdu.

04 Mart 2020 Çarşamba 23:53
Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İşkur ile ilköğretim mezunu 47,464 personel alımı yapacak! İşte alım yapılacak kadrolar ve şartlar!

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ilköğretim mezunu 47,464 personel alımı yapılacağı bilgisini paylaştı. Personel alım ilanı, İŞKUR üzerinden yayınlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Türkiye genelinde ilköğretim mezunu 47,464 personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Genel olarak İŞKUR üzerinden personel alımı yapan Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, geniş kapsamlı bir ilan yayımladı. İlana göre işe alınacak personel sayısı 47,464 olacak. İş fırsatı, İŞKUR’a kayıtlı olan kişilere verilecek.  İşe alınacak personeller, Türkiye’nin farklı illerinde farklı kadrolarda görevlendirilecek. İlköğretim mezunlarına verilecek hak kapsamında toplamda 47,464 kişiye iş fırsatı imkanı verilecek.

İlköğretim Mezunu 47,464 Personel Alımı Kadroları Nelerdir?

İlköğretim Mezunu 47,464 personel alımı farklı kadrolarda gerçekleşecek. İşe başvuruda bulunan adaylar, özelliklerine göre farklı kadrolarda görevlendirilecekler. İlköğretim Mezunu 47,464 Personel Alımı kadroları şu şekilde sıralanmıştır:

  • Ön Muhasebeci 927 Kişi
  • Büro Memuru 492 Kişi
  • Muhasebeci 294 Kişi
  • Büro İşçisi 110 Kişi
  • Grafiker 101 Kişi
  • Sekreter 218 Kişi
  • Muhasebe Meslek Elemanı 174 Kişi
  • Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 784 Kişi
  • Paketleme İşçisi 358 Kişi
  • Depo Görevlisi 270 Kişi

İşe alım kapsamında başvuruda bulunacak olan adayların İŞKUR kayıtlı olması şartı konulmuştur. İŞKUR üzerinden personel alımında sosyal çalışma programı, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programı, toplum yararına programlar, girişimcilik eğitimleri, engelli istihdamı gibi seçenekler üzerinden personel alımı yapılacak.

İlköğretim Mezunu 47,464 Personel Alımı Şartları Nelerdir?

Personel alımı için adayların belirlenmiş olan şartlara uygun olması gerekmektedir. Şartlara uygun olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. İlköğretim mezunu 47,464 personel alım şartları şu şekilde sıralanmıştır:

  • Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • İŞKUR’a kayıtlı olmak
  • Süresi geçmiş olsa bile herhangi bir suçtan dolayı 1 yıl ve daha fazla süreli hapis cezası almamış olmak
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli, yaşlılık ya da malullük aylığı almıyor olmak
  • Herhangi bir nedenden dolayı disiplinsizlik mevzuatına uygun olmamaktan dolayı meslekten ihraç edilmemiş olmak
  • İşe girilen kadronun talep ettiği şartlara uygun olmak
  • İşe girilecek pozisyon için gerçekleştirilecek sözlü sınavda başarılı olmak
  • En az ilköğretim mezunu olmak

Personel Alım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Personel alım başvurusu için adayların İŞKUR sitesini kullanması gerekmektedir.  İŞKUR resmi intenet sitesine giriş yapan adaylar, siteye üye olduktan sonra Türkiye genelinde istedikleri ildeki personel alım ilanına başvuru şansına sahip olacak.

İŞKUR üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, başvuru yaptıkları iş genelinde uygun görülürlerse personel olarak işe girebilecek. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İŞKUR ortaklığı ile hazırlanan personel alım ilanı kapsamında Türkiye genelinde olmak üzere 47,464 kişi farklı pozisyonlarda görev alma şansını elde edecek.

Son Güncelleme: 04.03.2020 23:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'a tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'a tazminat davası açtı
Ziraat Bankası 100 Bin TL faizsiz hayvancılık kredisi şartları ve detayları
Ziraat Bankası 100 Bin TL faizsiz hayvancılık kredisi şartları ve detayları
Ukrayna para birimi nedir? Kaç TL'dir?
Ukrayna para birimi nedir? Kaç TL'dir?
Kamu ve özel banklaların Mart ayı yüzde 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 konut kredisi faiz oranlı kampanyaları
Kamu ve özel banklaların Mart ayı yüzde 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 konut kredisi faiz oranlı kampanyaları
2020 Mart ayı konut, ihtiyaç, taşıt ve 32 günlük mevduat faiz oranları ne oldu?
2020 Mart ayı konut, ihtiyaç, taşıt ve 32 günlük mevduat faiz oranları ne oldu?
Toplu parayı yatır, anında emekli ol! Süper emeklilik sistemi geliyor!
Toplu parayı yatır, anında emekli ol! Süper emeklilik sistemi geliyor!

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 7 Mart 2020 Cumartesi - Burç yorumunuz günlük yaşantınız için neler söylüyor?
Gelinim Mutfakta 6 Mart Cuma bilezikleri kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu?
Temizlik Benim İşim 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Kuaförüm Sensin 6 Mart Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Nöbetçi noter listesi 7 Mart 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama
Nöbetçi Noter Listesi 7 Mart – 8 Mart 2020 Cumartesi Pazar İllere Göre Bu Hafta Sonu Tüm Şehirlerde Hangi Noterler Açık?
En uzun sürüş menziline sahip elektrikli araba hangisidir?
Et benlerinden kurtulmak için uygulanabilecek doğal çözümler
Fındık fiyatları ne kadar? 6 Mart 2020 Cuma Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
6 Mart Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 kanalların yayın akışları! TV'de yer alan diziler ve programlar
Halkbank müşteri hizmetlerine beklemeden direk bağlanma yöntemi
Mucize Doktor Damla kimdir? Gerçek adı nedir? Merve Dizdar hakkında bilgiler
Yaşa göre kalp atışı ve nabız hızı kaç olmalı
İzmir Belediyesi iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Devlet fakirlik maaşı nasıl alınır? Fakirlik maaşı şartları ve başvuru işlemleri
Emeklilere avantajlı kredi kartı veren bankalar
Halkbank hesap açarken ücret alıyor mu?
Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı kılınışında hangi dualar okunur? Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?
Ankara Belediyesi iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Hercai Mustafa Bey Kimdir? Gerçek adı nedir? Halil İbrahim Kalaycıoğlu hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.