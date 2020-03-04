Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İşkur ile ilköğretim mezunu 47,464 personel alımı yapacak! İşte alım yapılacak kadrolar ve şartlar!

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ilköğretim mezunu 47,464 personel alımı yapılacağı bilgisini paylaştı. Personel alım ilanı, İŞKUR üzerinden yayınlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Türkiye genelinde ilköğretim mezunu 47,464 personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Genel olarak İŞKUR üzerinden personel alımı yapan Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, geniş kapsamlı bir ilan yayımladı. İlana göre işe alınacak personel sayısı 47,464 olacak. İş fırsatı, İŞKUR’a kayıtlı olan kişilere verilecek. İşe alınacak personeller, Türkiye’nin farklı illerinde farklı kadrolarda görevlendirilecek. İlköğretim mezunlarına verilecek hak kapsamında toplamda 47,464 kişiye iş fırsatı imkanı verilecek.

İlköğretim Mezunu 47,464 Personel Alımı Kadroları Nelerdir?

İlköğretim Mezunu 47,464 personel alımı farklı kadrolarda gerçekleşecek. İşe başvuruda bulunan adaylar, özelliklerine göre farklı kadrolarda görevlendirilecekler. İlköğretim Mezunu 47,464 Personel Alımı kadroları şu şekilde sıralanmıştır:

Ön Muhasebeci 927 Kişi

Büro Memuru 492 Kişi

Muhasebeci 294 Kişi

Büro İşçisi 110 Kişi

Grafiker 101 Kişi

Sekreter 218 Kişi

Muhasebe Meslek Elemanı 174 Kişi

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 784 Kişi

Paketleme İşçisi 358 Kişi

Depo Görevlisi 270 Kişi

İlköğretim Mezunu 47,464 Personel Alımı Şartları Nelerdir?

İşe alım kapsamında başvuruda bulunacak olan adayların İŞKUR kayıtlı olması şartı konulmuştur. İŞKUR üzerinden personel alımında sosyal çalışma programı, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programı, toplum yararına programlar, girişimcilik eğitimleri, engelli istihdamı gibi seçenekler üzerinden personel alımı yapılacak.

Personel alımı için adayların belirlenmiş olan şartlara uygun olması gerekmektedir. Şartlara uygun olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. İlköğretim mezunu 47,464 personel alım şartları şu şekilde sıralanmıştır:

Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

İŞKUR’a kayıtlı olmak

Süresi geçmiş olsa bile herhangi bir suçtan dolayı 1 yıl ve daha fazla süreli hapis cezası almamış olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli, yaşlılık ya da malullük aylığı almıyor olmak

Herhangi bir nedenden dolayı disiplinsizlik mevzuatına uygun olmamaktan dolayı meslekten ihraç edilmemiş olmak

İşe girilen kadronun talep ettiği şartlara uygun olmak

İşe girilecek pozisyon için gerçekleştirilecek sözlü sınavda başarılı olmak

En az ilköğretim mezunu olmak

Personel Alım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Personel alım başvurusu için adayların İŞKUR sitesini kullanması gerekmektedir. İŞKUR resmi intenet sitesine giriş yapan adaylar, siteye üye olduktan sonra Türkiye genelinde istedikleri ildeki personel alım ilanına başvuru şansına sahip olacak.

İŞKUR üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, başvuru yaptıkları iş genelinde uygun görülürlerse personel olarak işe girebilecek. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İŞKUR ortaklığı ile hazırlanan personel alım ilanı kapsamında Türkiye genelinde olmak üzere 47,464 kişi farklı pozisyonlarda görev alma şansını elde edecek.