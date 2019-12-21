Ailemle yaşadığım eve icra gelir mi? Baba evine icra gelir mi?

Kredi çeken ya da kredi kartı borcu olan vatandaşların çoğu borcunu ödemekte güçlük çekmektedir. Bankalara borcu ödemekte sıkıntı yaşayan kimselere icra gelmesi gibi durumlar meydana gelebilir.

Bankaya olan borcu ödemeyen vatandaşlara önce uyarı gelir. Uyarının ardından borç hala ödenmezse icra gibi yollara başvurulur.

Baba Evine İcra Gelir mi?

Evdeki Tüm Eşyalara İcra Gelir mi?

Borcu karşısında icralık olan kimsenin icrası yerleşim yeri yanı ikamet adresi neresi görünüyorsa oraya gelir. Baba evinde yaşamakta olan kişinin yerleşim yeri baba evi olarak kayıtlı ise icra da baba evine gelir.

Aile evinde yaşayan kimselere gelen icra yalnızca kendisine ait olan eşyalara gelir. Kendi üzerine ait olmayan mal ve eşyalara icra gelmez. Evde bulunan eşyaların faturalarına ya da fişlerine bakılarak eşyaların kime ait olduğu bilgisine ulaşılabilir.

İcra Memuru Neden Evden Eşyaları Götürür?

Çok fazla öğrencinin kullandığı öğrenim kredisinin ödenmemesi durumunda öğrenciler icralık olabilmektedir. Aile evinde yaşamaya devam eden öğrencilerin de icraları doğal olarak oraya gelmektedir. İcra memuru, öğrencinin ikametgah adresine icra gönderir.

İcranın Baba Evine Gitmemesi İçin Neler Yapılabilir?

İcranın baba evine gitmemesi için kişinin ikametgah adresini babasının evinden alıp kendi evine yönlendirmesi gerekmektedir. Eğer kendi oturduğu bir eve sahip değilse borcu ödemek bir seçenek olabilir. İcra olayı gerçekleşmeden borcu ödemek ya da bir avukatla konuşmak en doğrusu olacaktır.