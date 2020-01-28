Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim! Bu gece yarısı geçerli olacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorin ve benzinde indirim yapıldığını açıkladı. EPGİS verilerinden elde edinilen bilgilere göre söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 13 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 10 kuruş olarak belirlendi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirim kapsamında ise Ankara'da ortalama 6,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,28 lira olarak yansıtılırken, Motorinin litresi İstanbul'da 6,35 liradan 6,22 liraya, İzmir'de 6,42 liradan 6,29 liraya inmiş olarak belirlendi.

Ankara'da ortalama 6,88 liradan satılan benzin ise 6,78 lira olurken İstanbul'da benzinin litresi 6,81 liradan 6,71 liraya, İzmir'de 6,90 liradan 6,80 liraya indirildi.

Akaryakıt fiyatlarında yapılan değişiklikler doğrultusunda bilindiği üzere, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması alınıyor ve dolar kurundaki değişiklikler ile birlikte rafineriler tarafından hesaplamaları yapılıyor.

