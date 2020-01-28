İstanbul
sisli
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
119802
ALTIN
299.677
DOLAR
5.9395
STERLİN
7.7318
EURO
6.5365

Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim! Bu gece yarısı geçerli olacak

Motorin ve benzinde yeni bir indirime gidildi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak olan yeni fiyatlarda motorinde ortalama 13 kuruş, benzinde ise 10 kuruş indirim uygulanacak.

28 Ocak 2020 Salı 22:30
Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim! Bu gece yarısı geçerli olacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorin ve benzinde indirim yapıldığını açıkladı. EPGİS verilerinden elde edinilen bilgilere göre söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 13 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 10 kuruş olarak belirlendi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirim kapsamında ise Ankara'da ortalama 6,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,28 lira olarak yansıtılırken, Motorinin litresi İstanbul'da 6,35 liradan 6,22 liraya, İzmir'de 6,42 liradan 6,29 liraya inmiş olarak belirlendi.

Ankara'da ortalama 6,88 liradan satılan benzin ise 6,78 lira olurken İstanbul'da benzinin litresi 6,81 liradan 6,71 liraya, İzmir'de 6,90 liradan 6,80 liraya indirildi.

Akaryakıt fiyatlarında yapılan değişiklikler doğrultusunda bilindiği üzere, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması alınıyor ve dolar kurundaki değişiklikler ile birlikte rafineriler tarafından hesaplamaları yapılıyor.
 

Anahtar Kelimeler:
Benzin FiyatlarıMotorin FiyatlarıIndirimAkaryakıt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan müjde! Deprem bölgesindeki esnaflara faizsiz kredi!
Erdoğan'dan müjde! Deprem bölgesindeki esnaflara faizsiz kredi!
Doğal gaz yüksek faturaları sebebi belli oldu!
Doğal gaz yüksek faturaları sebebi belli oldu!
Dar gelirliye ucuza konut için devlet katkısı
Dar gelirliye ucuza konut için devlet katkısı
Trafik sigortası tavan fiyat farkı iadesi nasıl alınır?
Trafik sigortası tavan fiyat farkı iadesi nasıl alınır?
2020 Ziraat bankası trafik sigortası fiyatları
2020 Ziraat bankası trafik sigortası fiyatları
Emeklilere düşük faizle veya faizsiz kredi veren bankalar
Emeklilere düşük faizle veya faizsiz kredi veren bankalar

Popüler Haberler

Doğu Anadolu fay hattı nelerelerden geçiyor? Deprem haritası ve fay hattı sorgulama
2020 en düşük SSK sigorta primi ödemesi miktarı
Havale ve EFT Ücreti Almayan Bankalar Listesi
Evi olmayan dar gelirli kalmayacak! Dar gelirli vatandaşlar için yeni sistem geliyor!
Fibabanka Müşteri Hizmetleri Numarası Direkt Bağlanma
İşyeri açmak için başvurular nereye yapılır? İşyeri açmak için gerekli evraklar ve ücretler
Ramo dizisi neyi anlatıyor? Ramo hikayesi gerçek mi, kimin hayatını anlatıyor?
Ucuza alınabilecek ikinci el SUV araçlar listesi
2020 Kamu kurum avukatları vekalet ücretleri listesi
Ramo Sibel kimdir? Gerçek adı nedir? Esra Bilgiç rol aldığı yapımlar ve biyofrafisi
Ramo dizisi Süleyman kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Salınmış hakkında bilgiler
3'te 3 Tarih hocası Tufan Gündüz kimdir?
Günlük burç yorumları 28 Ocak 2020 Salı - Günlük burç ve yıldız falınız günlük hayatınız için neler söylüyor?
2020 e-Devlet askerlik yeri sorgulama işlemleri
Sefirin Kızı Refika kimdir? Gerçek adı nedir? Özlem Çakar Yalçınkaya hakkında bilgiler
En düşük işsizlik maaşı ödemesi ne kadar oldu? 2020 İşsizlik maaşı ödeme şartları ve ödeme miktarları
Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankasından ev sahibi olmak isteyen müşterilerine 0.49 kar payı oranlı konut finansmanı
Kanalların yayın akışları 29 Ocak Çarşamba TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
2020 a101 iş başvuru formu
En çabuk kredi kartı çıkaran ve yollayan bankalar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan geri dönüyor! Sanem Çelik, EDHO'ya Ceylan karakteriyle devam edecek!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.