Akaryakıt satış bayii nasıl olunur ?

Bayilik Lisansı İçin Geren Belgeler
- Doldurulmuş Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde bulunan Lisans Başvuru Dilekçesi
- Yetki Belgesi
- Oda Sicil Kaydı
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
- Asgari Mesafe Tespit Tutanağı; Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde Büyükşehir Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları dışında ise İl Özel İdarelerince verilir.
- Bayi ile dağıtıcı lisansı sahibi arasında bulunan Bayilik Sözleşmesi
- Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı
- Adli Sicil Belgesi
- Vergi Kimlik Belgesi
- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi
- Yeni faaliyete başlayacak ve daha önce lisanslandırılmamış akaryakıt istasyonu için başvuru sahibi tarafından sunulan yazılı beyan dilekçesi; halen lisansı bulunan bir akaryakıt istasyonunun devralınması durumunda mevcut lisans sahibinin lisansının sona erdirilmesine ilişkin dilekçesi ile son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli imza sirküleri
- İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı
- Adres teyit yazısı
- Lisans bedeli dekontu
Belgeler değerlendirildikten sonra on gün içinde sonuçlanır. EPDK, eğer belgelerde bir eksiklik bulunuyor ise on gün içinde düzeltilmesi gerektiğini bildirir. Başvuru için lisans ibrazının ödenmesi gerekmektedir. Başvurunun kabulü için 7 ila 15 gün içinde bayilik lisansı verilir .Başvuruların reddedilmesi halinde en geç altmış gün içinde sonuçlanır. Verilen bayilik, akaryakıt ya da ihrakiye bayisi, istasyonlu ya da istasyonsuz bayi gibi kategorilere ayrılır. Aynı kişiye farklı kategoride bayilik verilmez. Lisans alındıktan sonra bayilik açmanın bir sakıncası yoktur.
Son Güncelleme: 26.01.2020 10:03