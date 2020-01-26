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Akaryakıt satış bayii nasıl olunur ?

Akaryakıt istasyonuna sahip olmak isteyen birçok vatandaş bu sektör hakkında çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Akaryakıt satış bayisi nasıl olunur ? İşte akaryakıt sektörüne girmek isteyen vatandaşların merak ettiği soruların yanıtları…

26 Ocak 2020 Pazar 10:03
Akaryakıt satış bayii nasıl olunur ?

Akaryakıt bayisi açmak isteyen kişilerin var olan bir bayiyi devralmak ya da yeni bir istasyon oluşturmak gibi iki seçeneği bulunmaktadır. Bu bayilik bir sözleşme ile akaryakıtın kullanıcılara ikmali ile verilmesi mümkündür. Bunun dışında ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) bir izin belgesi alınmalıdır. Bu izin ile lisans alınmış olur ve lisansın sağladığı haklar gerekli şartlar yerine getirildiğinde kullanılabilir. Her akaryakıt bayisi için ayrı bir lisans alınması gerekmektedir. Lisansta bulunan yürürlülük tarihi itibari ile haklar tanınmış olur.

Bayilik Lisansı İçin Geren Belgeler

  • Doldurulmuş Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde bulunan Lisans Başvuru Dilekçesi
  • Yetki Belgesi
  • Oda Sicil Kaydı
  • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
  • Asgari Mesafe Tespit Tutanağı; Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde Büyükşehir Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları dışında ise İl Özel İdarelerince verilir.
  • Bayi ile dağıtıcı lisansı sahibi arasında bulunan Bayilik Sözleşmesi
  • Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı
  • Adli Sicil Belgesi
  • Vergi Kimlik Belgesi
  • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi
  • Yeni faaliyete başlayacak ve daha önce lisanslandırılmamış akaryakıt istasyonu için başvuru sahibi tarafından sunulan yazılı beyan dilekçesi; halen lisansı bulunan bir akaryakıt istasyonunun devralınması durumunda mevcut lisans sahibinin lisansının sona erdirilmesine ilişkin dilekçesi ile son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli imza sirküleri
  • İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı
  • Adres teyit yazısı
  • Lisans bedeli dekontu

Belgeler değerlendirildikten sonra on gün içinde sonuçlanır. EPDK, eğer belgelerde bir eksiklik bulunuyor ise on gün içinde düzeltilmesi gerektiğini bildirir. Başvuru için lisans ibrazının ödenmesi  gerekmektedir. Başvurunun kabulü için 7 ila 15 gün içinde bayilik lisansı verilir .Başvuruların reddedilmesi halinde en geç altmış gün içinde sonuçlanır. Verilen bayilik, akaryakıt ya da ihrakiye bayisi, istasyonlu ya da istasyonsuz bayi gibi kategorilere ayrılır. Aynı kişiye farklı kategoride bayilik verilmez. Lisans alındıktan sonra bayilik açmanın bir sakıncası yoktur.

Son Güncelleme: 26.01.2020 10:03
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