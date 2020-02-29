Akaryakıt ürünlerine ÖTV zammı! Zam kararı gece imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan "Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" dün gece saatlerinde onaylandı. Resmi Gazatede yayımlanarak yürülüğe giren kararnameye göre akaryakıt fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammmı yapıldı.
Buna göre benzin ve motorinde ÖTV tutarlarına %6,31 oranında zam yapılırken, bir litre benzinin ÖTV tutarı 2,3765 liradan 2,5265 liraya; bir litre motorinin ÖTV'si ise 1,9059 liradan 2,0559 liraya yükseldi. An itibariyle İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6.63 TL, motorinin litre fiyatı ise 6.27 TL. olatrak belirlendi.