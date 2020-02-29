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Akaryakıt ürünlerine ÖTV zammı! Zam kararı gece imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gece saatlerinde imzalanan kararname ile Akaryakıta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapıldı. Buna göre benzin ve motorinin litre fiyatı 15 kuruş yükseldi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 11:13
Akaryakıt ürünlerine ÖTV zammı! Zam kararı gece imzalandı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan "Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" dün gece saatlerinde onaylandı. Resmi Gazatede yayımlanarak yürülüğe giren kararnameye göre akaryakıt fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammmı yapıldı.

Buna göre,  benzi ve motorinin litre fiyatlarına 15 kuruiş oranında zam geldi ve fiyatlar pompaya yansıtıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorinde 31 kuruş, benzine ise 34 kuruş indirim yapılmıştı fakat bu kez de benzin ve motorine ÖTV zammı uygulandı.

Buna göre benzin ve motorinde ÖTV tutarlarına %6,31 oranında zam yapılırken, bir litre benzinin ÖTV tutarı 2,3765 liradan 2,5265 liraya; bir litre motorinin ÖTV'si ise 1,9059 liradan 2,0559 liraya yükseldi. An itibariyle İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6.63 TL, motorinin litre fiyatı ise 6.27 TL. olatrak belirlendi.

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