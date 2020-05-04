Akaryakıtta çifte zam! Benzine 7 kuruş, motorine 16 kuruş zam yapıldı

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 25 dolar seviyelerinde seyretmesi petrol fiyatlarınada yansıdı. Bu değiklikler ise Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) edinilen son bilgilere göre benzin, motorin ve otogazın litre fiyatları bu gece yarısından itibaren değiştiriliyor.

EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre; motorine 16 kuruş, benzine 7 kuruş, otogaza ise 25 kuruş olarak gelen zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompa fiyatlarına yansıyacak.

Gelen zammın ardından ise İstanbul'da ortalama 4,83 TL'den satılan motorinin litresi 4,99 TL'ye yükselecek. Motorinin litresi Ankara'da 4,92 TL'den 5,08 TL'ye, İzmir'de ise 4,94 TL'den 5,10 TL'ye çıkacak.

İstanbul'da 5,19 TL'ye satılan benzinin litresi ise 5,26 TL'ye çıkacak. Benzinin litresi Ankara'da 5,34 TL'den 5,41 TL'ye, İzmir'de ise 5,36 TL'den 5,43 TL'ye yükselecek.

İstabul'da ortalama 3,12 TL olan otogazın fiyatı 3,37 TL olacak. Otogazın fiyatı Ankara'da 3,14 TL'den 3,39 TL'ye, İzmir'de ise 3,05 TL'den 3,30 TL'ye yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurunda yaşanan değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanması sonucu dağıtım firmalarınca uygulanıyor. Fiyatlar ayrıca, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.