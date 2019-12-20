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Akbank anında kredi başvurusu nasıl yapılır? Akbank anında kredi başvuru şartları

Bankalar gelişen teknolojiyle birlikte farklı kanallar aracılığıyla finansman ihtiyaçlarınıza anında yanıt verebiliyor. Akbank anında kredi başvurusu nasıl yapılır? Akbank anında kredi başvuru şartları ve prosedürleri yerine getiren müşteriler anında kredi olanağından yararlanabilirler.

20 Aralık 2019 Cuma 08:52
Akbank anında kredi başvurusu nasıl yapılır? Akbank anında kredi başvuru şartları

Bankalar müşterilerine bireysel ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi sağlarken belli prosedürlerin yerine getirilmesini talep ederler. Acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşların en fazla şikayetçi olduğu konu başlıkları arasında da bu prosedürler yer alır. İş hayatında ve özel hayatında finansman desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar kredi işlemlerinin sonuçlanabilmesi için uzunca bir süre bekleyebilmektedir. Bu bağlamda Akbank, müşterilerine sağladığı pratik çözümler sayesinde anında kredi olanağı sağlıyor.

Akbank ihtiyaç kredisi başvuruları nasıl yapılır?

Akbank anında ihtiyaç kredisi kullanabilmek için bankanın başvuru kanallarını dikkate alarak kısa süre içerisinde finansman ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Akbank dijital bankacılık üzerinden acil ihtiyaç kredisi çekebilirsiniz.

Akbank intenet şubesinden,

Akbank direkt uygulamasıyla,

Telefon şubesiyle,

SMS ile,

Banka şubesiyle kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Akbank anında ihtiyaç kredisi başvuru detayları

Akbank bireysel ihtiyaç kredisine başvuruda bulunarak sonuç alabilmek için altenatif yöntemler bulunuyor. Akbank müşterisi olan müşteriler mobil bankacılık veya intenet bankacılığıyla diledikleri kredi tutarına anında ulaşabiliyorlar. Akbank Direkt Kredi sistemiyle mevcut durumda Akbank müşterilerinin herhangi bir banka şubesine gitmelerine gerek kalmamaktadır.

Banka müşterisi olmamasına karşın Akbank’tan ilk kez kredi alacak müşterilere de kolay yöntemler tanınmaktadır. Akbank kurumsal intenet sitesinden anında ihtiyaç kredisi başvurmanız mümkün. Akbank sitesindeki kısa formu doldurup ihtiyaç kredi talebinizi hızlı bir şekilde bankaya iletebilirsiniz. Böylelikle bankaya kredi talebinizi ileterek kısa süre içerisinde Akbank kredi yetkilileri tarafınızla irtibata geçerek kredi kullanımına ilişkin ayrıntıları sizler bildirir. Bankadan ne kadar kredi alabileceğinizi öğrenebilir ve işlemlerinizi sona erdirebilmek için en yakın Akbank şubesine randevu ayarlayabilirsiniz.

Akbank SMS ile kredi başvurusu

Akbank SMS ile anında kredi başvurularını;

Kredi yazıp bir boşluk bırakıp, T.C. kimlik numaranızı yazıp 4425’e kısa mesaj olarak göndererek yapabilirsiniz.

Akbank anında kredi başvurularında aranan şartlar başvuru sahibinin banka müşterisi olup olmadığına göre değişiklik gösterir. Akbank müşterileri dijital bankacılık kanallarıyla; kefilsiz, belgesiz ve imzasız olarak anında kredi kullanabilirler.

Son Güncelleme: 20.12.2019 08:52
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