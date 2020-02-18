Akbank, konut kredisi faiz oranını tüm vadelerde yüzde 0,95'e düşürdü

Konut kredisi çekmek isteyen ve bunun için en düşük faiz oranlı bankaları araştıran vatandaşları sevindirecek haber Akbank’tan geldi. Habere göre Akbank konut kredisi faiz oranlarını tutar için herhangi bir sınır belirtmeden 0,95’ indirdi.

Haberin detaylarında ise Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz’un sözleri yer alıyor. Bülent Oğuz, "Konut sektörünü destekleyici her türlü adımı atmak için çalışıyoruz, ülke ekonomisindeki ivmelenmenin sürdürülmesi için Akbank'ın da üzerine düşeni yaparak çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürerek konut sektörünü desteklemeye ve müşterilere en doğru hizmeti sunmaya devam edecek.” Sözlerini kullandı.

Akbank’tan konut kredisi kullanmak isteyen kişiler 0,95 faizle kredi alabilmektedir.