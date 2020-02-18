betgram betgram setrabet

İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
119574
ALTIN
311.149
DOLAR
6.0578
STERLİN
7.8948
EURO
6.5511

Akbank, konut kredisi faiz oranını tüm vadelerde yüzde 0,95'e düşürdü

Konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Akbank konut kredisi faiz oranını tüm vadelerde sınır olmadan yüzde 0,95’e düşürdü. Akbank’ın konut kredisi hakkındaki tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

18 Şubat 2020 Salı 16:09
Akbank, konut kredisi faiz oranını tüm vadelerde yüzde 0,95'e düşürdü

Konut kredisi çekmek isteyen ve bunun için en düşük faiz oranlı bankaları araştıran vatandaşları sevindirecek haber Akbank’tan geldi. Habere göre Akbank konut kredisi faiz oranlarını tutar için herhangi bir sınır belirtmeden 0,95’ indirdi.

Haberin detaylarında ise Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz’un sözleri yer alıyor. Bülent Oğuz, "Konut sektörünü destekleyici her türlü adımı atmak için çalışıyoruz, ülke ekonomisindeki ivmelenmenin sürdürülmesi için Akbank'ın da üzerine düşeni yaparak çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürerek konut sektörünü desteklemeye ve müşterilere en doğru hizmeti sunmaya devam edecek.” Sözlerini kullandı.

Akbank’tan konut kredisi kullanmak isteyen kişiler 0,95 faizle kredi alabilmektedir.

Son Güncelleme: 18.02.2020 16:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halkbank faizsiz esnaf kredisi kampanyası resmi gazete’de yayımlandı
Halkbank faizsiz esnaf kredisi kampanyası resmi gazete’de yayımlandı
Kredi kartı ve kredi borç faizleri silinmesi teklifi mecliste!
Kredi kartı ve kredi borç faizleri silinmesi teklifi mecliste!
İhracatçıya döviz kredisinde indirim! Faiz oranları 60 ile 140 baz arasına çekildi
İhracatçıya döviz kredisinde indirim! Faiz oranları 60 ile 140 baz arasına çekildi
Bakanlık, hileli gıdada denetim seferberliği başlattı
Bakanlık, hileli gıdada denetim seferberliği başlattı
Genç girişimcilere hibe edilecek 200 bin TL destek başvuruları için son gün 28 Şubat
Genç girişimcilere hibe edilecek 200 bin TL destek başvuruları için son gün 28 Şubat
Ekmeğe zam geliyor mu? İBB'den Ekmek ne kadar olacak sorusuna cevap!
Ekmeğe zam geliyor mu? İBB'den Ekmek ne kadar olacak sorusuna cevap!

Popüler Haberler

Survivor 3. Bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 3. bölümde neler olacak?
Yurt Dışı Öğretmenlik sınav giriş belgesi yayınlandı! mebbis.meb.gov.tr yurt dışı öğretmenlik sınava giriş belgesi çıkarma işlemleri
Kanal 7 Aşk Bir Rüya dizisi tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Asgari ücrete 3 ayda bir ikramiye ödemesi meclis komisyonunda
Okullar 19 Şubat 2020 Çarşamba tatil mi? Yarın hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek?
2020 İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları ve İşkur işsizlik maaşı miktarı
İstanbul’daki TOKİ evleri nerede yapılacak? İstanbul TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu?
Survivor’da ilk eleme adayı kim oldu? ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
İŞKUR TYP ile 81 ile personel alımı açıklaması geldi! 2020 İşkur TYP personel alım şartları ve tarihleri
Kanal 7 Aşk Bir Rüya ne zaman başlıyor? Konusu ve oyuncuları
Şok Market kasadan para gönderme işlemi nasıl yapılır?
Mucize Doktor Kuyucak Gölü nerededir?
2020 Engelli Öğretmen ataması sonucu oluşan alan bazında taban puanlar belli oldu!
League of Legends’da hediye gönderme nasıl yapılır?
Rüyada acve hurması görmek ne demektir? Rüyada hurma görmenin tabiri ve anlamı
Kaçak Gelinler dizisi tekrarlarıyla Uçankuş TV’de
Kovan filmi ne zaman vizyona girecek? Film vizyon tarihi açıklandı!
Huawei EMUI11 Güncellemesi hangi telefon modellerine gelecek?
Can Yaman Survivor'da sunculuk yapacak mı?
Survivor 2020 nerede çekiliyor? Hangi ülke veya adada çekimler yapılıyor?
KPSS P124 puan türü nedir, nasıl hesaplanır? KPSS P124 ne işe yarar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.