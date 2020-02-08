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Akbank konut kredisinde faiz oranlarını yüzde 0,95'e indirdi

Faiz indirimleri bankalar tarafından bir bir uygulanmaya ve rekabet ortamı sayesinde vatandaşların ihtiyaçları karşılanmış oluyor. Akbank konut kredisinde faiz oranlarını yüzde 0,95'e indirdi haberleri sonrasında vatandaşlar meraklarını internetten gidermeye çalıştı. İşte Akbank konut kredisi faiz oranları indirmesi ile ilgili tüm detaylar.

08 Şubat 2020 Cumartesi 15:43
Akbank konut kredisinde faiz oranlarını yüzde 0,95'e indirdi

Merkez Bankasının faiz indirimleri sonrasında birçok banka ihtiyaç kredisinden konut kredisine faizleri aşağı çekmeye başladı. Son yapılan açıklamalar sonrasında Akbank konut kredilerinde indirime gitti. Akbank’ın yeni faiz oranları açıklamalar sonrasında %0,95’e indirildi. Bu konu ile ilgili açıklama yapan Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz "Ekonomimize doğrudan katkı sağlayan konut kredilerinde müşterilerimize en iyi koşulları sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Açıklamalar Akbank Genel Müdürü Bülent Oğuz’dan

Akbank Genel Müdürü Bülent Oğuz’un açıklamasına göre tüm vade oranları ve miktar için belirlenen rakamın %0,95 olduğu açıklandı. Müşterilerinin finansal anlamda daha rahat etmeleri için piyasayı takip ettiklerini ve faiz oranlarının düşmesinin konut sahibi olmak isteyenlerin isteklerinin bu sayede karşılandığını vurguladı.

Anadolu Ajansı’nın açıklamasına göre daire sahibi olmak isteyen Akbank müşterileri daha uygun faiz oranları ile konut kredisi alabilecek. Açıklamalarda bulunan Oğuz şunları dile getirdi;

"Konut sektörünü destekleyici her türlü adımı atmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugünden itibaren vade ve tutar ayırmaksızın konut kredisi faiz oranımızı yüzde 0,95'e indirdik. Ülke ekonomisindeki ivmelenmenin sürdürülmesi için Akbank da üzerine düşeni yaparak çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekonomimize doğrudan katkı sağlayan konut kredilerinde müşterilerimize en iyi koşulları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürerek, konut sektörünü desteklemeye, müşterilerimize en doğru hizmeti sunmaya devam edeceğiz."

Son Güncelleme: 08.02.2020 15:43
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