Akbank sanal kart nasıl oluşturulur? Ücretsiz Akbank sanal kart işlemleri

İntenet üzerinden yapılan alışverişlerde, sanal kredi kartı kullanımı oldukça arttı. Kullanıcılar sanal kart ile kart bilgilerini güvende tutmayı hedefliyorlar. Sanal kredi kartlarında, kart limitini kullanıcılar belirliyor ve bu sayede çift çekim gibi sorunlar yaşamamaktalar.

Akbank sanal kart nasıl oluşturulur?

Akbank sanal kartı oluşturmak için Akbank Direkt mobil uygulamasını ya da intenet bankacılığını kullanabilirsiniz.

Akbank Direkt mobil uygulama ya da intenet bankacılığı açılır,

Başvurular sayfasının en altında yer alan Sanal Kart seçeneğine tıklanır,

Sanal kartın bağlanacağı kredi kartı seçilir,

Kart bilgileri ve limit belirleme işlemleri sonrasında kartınız kullanıma hazır hale gelir.

Akbank Sanal Kart Özellikleri

Sanal kart oluşturmak için:

Akbank 3 farklı kart tipi ile hizmet veriyor. Bu kartlar; Axess, Wings ve Free kredi kartları. Axess ve Wings puan kazandıran ve aylık aidatları bulunan kartlardır. Free kartı ise aidatsızdır. Sanal kartınızı oluştururken kartınızı hangi karta bağlayacağınıza karar vermelisiniz. Buna göre puan ya da mil kazanmaya devam edebilirsiniz.

Akbank sanal kart nasıl silinir?

Sanal kartınızı kullandıktan sonra silmek istediğinizde müşteri hizmetlerini arayarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz 444 25 25 numaralı telefon bankacılığı ile yapacağınız görüşme ile sile silme işleminin hemen ardından yeni bir kart oluşturabilirsiniz.

Sanal kartlar ücretli midir?

Bankaların müşterilerine sunduğu sanal kart, ücretsizdir. Mobil uygulama ile kolaylıkla oluşturabileceğiniz sanal kart için hiçbir komisyon veya ek ücret ödemezsiniz.