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Akbank yeni yıl kredi kampanyaları 2020

Bankalar yeni yıla özel kredi kampanyalarını duyururken, 2020 kampanyasıyla öne çıkan bankalar arasında Akbank da yer aldı. Akbank, 2020 yeni yıl kredi kampanyaları faiz oranları ve başvurularına ilişkin ayrıntıları duyurdu.

26 Aralık 2019 Perşembe 13:39
Akbank yeni yıl kredi kampanyaları 2020

Akbank, yeni yıla özel kredi kampanyasıyla müşterilerinin karşısına çıkıyor. 2020 yeni yıl kampanyası kapsamında müşteriler uygun fırsatlarla kredi sahibi olabilecekler. Türkiye’nin en fazla tercih edilen bankaları arasında bulunan Akbank, uygun faiz ve vadelerle müşterilerin nakdi ihtiyaçlarını karşılıyor.

Akbank yeni yıl kredisi başvuru şartları

Akbank yeni yıl kredisi için başvuruda bulunacak müşterilerin gerekli şartları sağlaması gerekmektedir. Gerekli prosedürlere uygun olan müşteriler kredilerden yararlanabilecek. Akbank 2020 yeni yıl kredisi başvuru şartları;

18 yaşından büyük olmak,

Geliri belgeleyebilmek,

Kredi taksitlerinin hane halkı ortalama geliri yüzde 50’yi geçmemek,

Hayat sigortası yapmaktır.

Akbank yeni yıl kredisi başvuru belgeleri

Akbank 2020 yeni yıl kredisi başvurularında bulunacaklar için gereken şartlara haiz olan kişilerin bazı belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Yeni yıl kredisinin hazırlanması için gereken belgeler;

Kimlik belgesi,

İkametgah belgesi,

Gelir belgesi gerekmektedir.

Akbank yeni yıl kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank 2020 yeni yıl kredisi başvurularını birçok kanal üzerinden yapabilirsiniz. Başvuruları;

Banka şubesinden,

İntenet bankacılığından,

Akbank Direkt uygulamasından yapabilirsiniz.

Akbank yeni yıl kredisi şube başvurusu nasıl yapılır?

Akbank 2020 yeni yıl kredisi başvurularını size en yakın şubeden yapabilirsiniz. Gerekli şartları sağlayan ve belgeleri hazırlayan müşteriler kredi başvurusu yapabilir ve başvuru sonuçları en kısa süre içerisinde başvuru sahibiyle paylaşılır.

Akbank yeni yıl kredisi intenet bankacılığı başvurusu nasıl yapılır?

Akbank 2020 yeni yıl kredisi intenet bankacılığı başvurularını Akbank resmi web sayfasından yapabilirsiniz. İntenet sayfasından online kredi başvurusu bölümüne tıklayıp formu doldurarak kısa süre içerisinde olumlu veya olumsuz geri dönüş alabilirsiniz.

Akbank yeni yıl kredisi Akbank direkt başvurusu nasıl yapılır?

Akbank intenet bankacılığı başvurusu yapabilmeniz için öncelikle Akbank müşterisi olmanız gerekmektedir. Akbank müşterileri cep telefonlarına Akbank Direkt uygulamasına indirerek uygulama içerisinden kredi başvurusu yapabilir.

Akbank 2020 yeni yıl kredi kampanyaları

Akbank yeni yıl kredi kampanyası kapsamında;

Yüzde 1.21 faiz, 3-60 aya varan vade fırsatı ile 60 bin TL’ye kadar kredi çekilebiliyor. Kredinin minimum maliyeti yüzde 17 iken, yıllık maliyet oranı ise yüzde 25 olarak belirlenmiştir.

Akbank yeni yıl konut kredisi kampanyası için yüzde 51.17 faiz uygulanmaktadır. 360 aya kadar vadelendirilebilen konut kredisi 100.000 TL’ye kadar finanse edilebilir.

Akbank taşıt kredisi yüzde 1.29 faizle müşterilere sunulmaktadır. 60 aya varan vadelerle 50 bin TL’ye kadar taşıt kredisi çekebilirsiniz.

Son Güncelleme: 26.12.2019 13:39
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