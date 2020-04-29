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Akhisar kura sonuçları 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi ve TOKİ Akhisar kura sonuçları 2020

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında kuralar çekilmeye başlandı. Akhisar kura sonuçları belli oldu. Akhisar kura sonuçları 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi ve TOKİ Akhisar sonuçları 2020 listesi haberimizde.

29 Nisan 2020 Çarşamba 19:46
Akhisar kura sonuçları 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi ve TOKİ Akhisar kura sonuçları 2020

TOKİ 100 sosyal konut projesi kapsamında başvurular tamamlanmıştı. Korona virüsü nedeniyle kura sonuçları gecikmişti. 2023 yılına kadar TOKİ 1 milyon 200 bin konut inşa edecek. Bu kapsamda Manisa’nın Akhisar ilçesin kura çekimleri gerçekleştirilecek. Kura çekimleri bugün yapılacak.

Akhisar kura sonuçları 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi

100 bin konut projesi kapsamında Akhisar kura sonuçları bugün gerçekleştirildi. Proje kapsamında 3+1 ve 2+1 olarak evler inşa edilecek. Akhisar bölgesinde 125 adet konut inşa edilecek. Bu evlerden 88 tanesi 2+1, 37 tanesi ise 3+1 şeklinde yapılacak.

17 milyar 300 milyon TL’ye mal olacak projede kapsamında Akhisar’da bulunan dar gelirli vatandaşlar ev sahibi yapılacak. Manisa’da 100 bin konut projesi yapılacak ilçeler şu şekildedir:

  • Akhisar,
  • Kırkağaç,
  • Kula,
  • Köprübaşı,
  • Salihli,
  • Yunusemre,
  • Şehzadeler

Proje kapsamında 2+1 evler 140 bin liradan 161 bin liraya kadar satılırken, 3+1 evler 157 bin liradan 210 bin liraya kadar satılacak. 2+1 evler 85 metrekare olurken, 3+1 evler 100 metrekare olacak.

Projede 2+1 evlerin aylık taksit tutarları 894 TL, 3+1 evlerin aylık taksit tutarı 1.022 TL olacak. 2+1 evler için 14 bin lira peşinat alınırken, 3+1 evler için 16 bin lira peşinat bedeli alınacak.

2+1 ve 3+1 Akhisar kura sonuçları için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

http://talep.toki.gov.tr/projeler/ManisaAkhisar.html

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Son Güncelleme: 29.04.2020 19:46
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