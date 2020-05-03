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Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve oyun konsolu gibi elektronik eşyaları satın almak için kredi veren bankalar

Elektronik cihaz almak isteyen vatandaşlarımız akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve oyun konsolu gibi elektronik eşyaları satın almak için kredi veren bankaları araştırıyor. Peki akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve oyun konsolu gibi elektronik eşyaları satın almak için kredi veren bankalar hangileri? İşte detaylar…

03 Mayıs 2020 Pazar 23:20
Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve oyun konsolu gibi elektronik eşyaları satın almak için kredi veren bankalar

Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve oyun konsolu gibi elektronik eşya satın almak isteyen vatandaşlarımızın çoğunda nakit ihtiyacı vardır ya da kredi kartı bulunmamaktadır. Bizler de sizler için akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve oyun konsolu gibi elektronik eşyaları satın almak için kredi veren bankaları araştırdık. İşte detaylar…

Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve oyun konsolu gibi elektronik eşya satın almak isteyen vatandaşlarımızın çoğunda nakit ihtiyacı vardır ya da kredi kartı bulunmamaktadır. Bizler de sizler için akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve oyun konsolu gibi elektronik eşyaları satın almak için kredi veren bankaları araştırdık. Bu bankalardan teknolojik cihaz almak için kredi çekebilirsiniz.

Bankalar, akıllı cep telefonu almak isteyen müşterilerine 2020 yılında 12 aya vatan taksitlerle kredi imkanı sunuyor. Akıllı telefon almak için kredi veren bankaları, faiz oranlarını ve nasıl başvuru yapılacağını haberimizde detaylı bir şekilde açıkladık.

Bankalar, mobil cihaz almak isteyen fakat nakit parası olmayan vatandaşlarımıza farklı isimler altında destek kredileri veriyor. Bazı bankalar 5.000 TL’ye kadar 12 ay taksitli kredi verebilmektedir. Yapılan düzenlemelerden sonra 12 aya kadar varan taksitlerle telefon kredisi çekebilirsiniz. Önceleri elektronik cihaz almak istediğinizde kredi kartı kullanma zorunluluğu bulunuyordu. Ancak artık bu iş daha kolay bir hale getirildi. Düşük faizli 12 ay taksitlere bölünmüş telefon kredileri alabilirsiniz. Teknolojinin hakim olduğu bu yıllarda herkes kendisine layık olan bir akıllı telefon almak ve kullanmak istiyor. Bankalar da bu durumu gayet iyi bildiğinden, telefon sahibi olmak isteyen kişilere uygun koşullarda kredi imkanı sunmaktadır.

Telefon İçin Kredi Veren Bankalar 2020

Mobil cihaz almak isteyip de parasını denkleştiremeyen vatandaşlarımız için telefon için kredi veren bankaları sıraladık. Bu bankalara bakarak telefon kredisi kullanabilirsiniz. İşte telefon için kredi veren bankalar 2020…

  • QNB Finansbank
  • Yapı Kredi Bankası
  • Garanti BBVA
  • Halkbank
  • Vakıfbank
  • Fibabanka
  • Odeabank
  • ING Bank

Nisan’a kadar telefon taksit miktarlarında bir sınırlama vardı. Bu sınırlama tüm elektronik cihazları kapsıyordu. Bankalar bile elektronik cihazlar için kredi kullandırmayacaktı. Sonrasında GSM operatörlerinin gelişmiş teknolojilerinden dolayı vatandaşlarımıza kolay kredi imkanı sağlanmış oldu. Bunu gören hükümet, engel koymak için bankaların elektronik cihazlara özel kullandırdığı kredileri kaldırmıştı. Ancak vatandaşlarımız işlerini daha kolay halledebilmek adına teknolojiye ihtiyaç duyduğundan devletimiz, bankalara verilen kredi taksit sınırlamasını kaldırdı. Bankaların yanı sıra bazı mağazalar da teknolojik ürünler için kredi vermektedir. Akıllı telefon, bilgisayar, oyun konsolu ve tablet için kredi veren mağazaları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Evkur
  • Türkcell
  • Mediamarkt
  • Vatan Bilgisayar
  • Arçelik
  • Teknosa

Ayrıca akıllı telefon, bilgisayar, oyun konsolu ve tablet için kredi veren bankaları da şu şekilde sıralamak mümkün:

  • Fibabanka
  • ING Bank
  • Odeabank
  • QNB Finansbank
  • Garanti BBVA
  • İŞ Bankası
  • Halkbank
  • Denizbank

Fibabanka Elektronik Cihaz Kredisi

Akıllı telefon, bilgisayar, oyun konsolu ve tablet için kredi veren bankalardan biri olan Fibabanka, 3.500 TL krediyi 12 aylık taksitlerle vatandaşın kullanımına sunuyor. Fibabanka üzerinden elektronik cihaz kredisi kullanmak istiyorsanız Vatan Bilgisayar’dan alışveriş yapmanız gerekmektedir.

ING Bank Elektronik Cihaz Kredisi

Akıllı telefon, bilgisayar, oyun konsolu ve tablet için kredi veren bankalardan biri olan ING Bank, 5.000 TL krediyi 12 aylık taksitlerle vatandaşın kullanımına sunuyor. ING Bank üzerinden elektronik cihaz kredisi kullanmak istiyorsanız Teknosa’dan alışveriş yapmanız gerekmektedir.

Odeabank Elektronik Cihaz Kredisi

Akıllı telefon, bilgisayar, oyun konsolu ve tablet için kredi veren bankalardan biri olan Odeabank, 10.000 TL krediyi 48 aylık taksitlerle vatandaşın kullanımına sunuyor. Odeabank’tan elektronik cihaz kredisi kullanmak istiyorsanız her mağazadan alışveriş yapabilirsiniz.

QNB Finansbank Elektronik Cihaz Kredisi

Akıllı telefon, bilgisayar, oyun konsolu ve tablet için kredi veren bankalardan biri olan QNB Finansbank, 5.000 TL krediyi 12 aylık taksitlerle vatandaşın kullanımına sunuyor.

Garanti BBVA Elektronik Cihaz Kredisi

Akıllı telefon, bilgisayar, oyun konsolu ve tablet için kredi veren bankalardan biri olan Garanti BBVA, 5.000 TL krediyi 12 aylık taksitlerle vatandaşın kullanımına sunuyor.

Türkiye İş Bankası Elektronik Cihaz Kredisi

Akıllı telefon, bilgisayar, oyun konsolu ve tablet için kredi veren bankalardan biri olan İş Bankası, 10.000 TL krediyi 48 aylık taksitlerle vatandaşın kullanımına sunuyor. İş Bankası’ndan elektronik cihaz kredisi kullanmak istiyorsanız her mağazadan alışveriş yapabilirsiniz.

Halkbank Elektronik Cihaz Kredisi

Akıllı telefon, bilgisayar, oyun konsolu ve tablet için kredi veren bankalardan biri olan Halkbank, 3.500 TL krediyi 9 aylık taksitlerle vatandaşın kullanımına sunuyor.

Denizbank Elektronik Cihaz Kredisi

Akıllı telefon, bilgisayar, oyun konsolu ve tablet için kredi veren bankalardan biri olan Denizbank, 5.000 TL krediyi 12 aylık taksitlerle vatandaşın kullanımına sunuyor.

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Son Güncelleme: 04.05.2020 01:34
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