Akıncılar Belediyesi KPSS Puanı 50 şartı ile Belediye memuru alımı yapacak

Sivas’ta oturanlara Akıncılar Belediyesi’nden sevindirici haber geldi. Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) düşük not alanlar, iş konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Birçok sektör işe alım konusunda KPSS puanını önemsemektedir. Özellikle belediyeler memur alırken puana dikkat etmektedir. Sivas’a bağlı Akıncılar Belediyesi KPSS puanı düşük olanlara memur olma şansı tanıdı.

Akıncılar Belediyesi KPSS sınavından en az 50 puan alanlara belediyede memur olma yolunu açtı. Sivas’ta oturanlara yönelik olarak hazırlanan personel alım ilanı kapsamında KPSS puanı 50 olan adaylara belediyede memur olma hakkı tanınacak. Akıncılar Belediyesi’nde görevlendirilecek olan adaylar, 657 sayılı Devlet memurları Kanununa tabi olacak.

Belediye şu şekilde açıklama yaptı:

KPSS Puanı 50 Olanlara Belediyede Memur Olma Şartları Nelerdir?

“Akıncılar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.’’

KPSS puanı 50 olanlara belediyede memur olma şansı sunan Akıncılar Belediyesi, işe alacağı personelde bazı kriterler arayacak. Belirlenen şartlar şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Herhangi bir nedenden dolayı kamu haklarından mahrum olmamak

Türk Ceza kanununun 53. Maddesi kapsamında herhangi bir suçtan dolayı 1 yıl ve daha fazla süreli hapis cezası almamış olmak

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik ile ilişiği kalmamış olmak

Adayların belediyede memur olarak çalışmasını engelleyecek herhangi bir akıl sağlığı ya da bedensel engele sahip olmaması

Belediye tarafından talep edilen öğrenim mezuniyet şartına uygun olmak

KPSS sınavından en az 50 ve üzerinde puan almış olmak

Adayın daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşundan herhangi bir disiplinsizlik suçundan dolayı işten çıkartılmamış olması

Adayın en az B sınıfı ehliyete sahip olması

Milli Eğitim bakanlığı onaylı bilgisayar işletim sertifikasına sahip olmak

KPSS Sınavından 50 Puan Alanlara Belediyede Memur Olmak İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Belediyede memur olarak çalışma şartlarına uygun olan adayların hazırlaması gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler şu şekildedir:

İş talep başvuru formu

Adayın nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı fotokopisi

Yabancı okuldan mezun olan adaylar için denklik belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınmış bilgisayar çıktısı

Erkek adaylar için askerliğini tamamladığına ya da ilişiği olmadığına dair askerlik belgesi

Adayın görev almasına engel olacak bir sağlık sorunu olmadığını gösteren sağlık raporu

2 adet vesikalık fotoğraf

Adayın sürücü belgesinin aslı ya da noter onaylı fotokopisi

Milli eğitim bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenlik sertifikasının aslı ya da noter onaylı fotokopisi

KPSS sınavından 50 puan alanlar, belediyede memur olmak için nasıl başvuru yapar?

KPSS sınavından 50 puan alanların belediyede memur olmak için başvuruda bulunmalıdır. Başvuruda bulunmak için yapılacak bazı işlemler bulunmaktadır. Bu işlemler şu şekilde sıralanmıştır: