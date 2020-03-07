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Akıncılar Belediyesi KPSS Puanı 50 şartı ile Belediye memuru alımı yapacak

Sivas’ta oturanlara müjde! Sivas’a bağlı Akıncılar Belediyesi, KPSS puanı en az 50 olan memur alımı yapacağını açıkladı. KPSS puanı 50 olanlara belediyede memur olma şansı!

07 Mart 2020 Cumartesi 15:32
Akıncılar Belediyesi KPSS Puanı 50 şartı ile Belediye memuru alımı yapacak

Sivas’ta oturanlara Akıncılar Belediyesi’nden sevindirici haber geldi. Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) düşük not alanlar, iş konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Birçok sektör işe alım konusunda KPSS puanını önemsemektedir. Özellikle belediyeler memur alırken puana dikkat etmektedir. Sivas’a bağlı Akıncılar Belediyesi KPSS puanı düşük olanlara memur olma şansı tanıdı.

Akıncılar Belediyesi KPSS sınavından en az 50 puan alanlara belediyede memur olma yolunu açtı. Sivas’ta oturanlara yönelik olarak hazırlanan personel alım ilanı kapsamında KPSS puanı 50 olan adaylara belediyede memur olma hakkı tanınacak. Akıncılar Belediyesi’nde görevlendirilecek olan adaylar, 657 sayılı Devlet memurları Kanununa tabi olacak.

Belediye şu şekilde açıklama yaptı:

  “Akıncılar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.’’

KPSS Puanı 50 Olanlara Belediyede Memur Olma Şartları Nelerdir?

KPSS puanı 50 olanlara belediyede memur olma şansı sunan Akıncılar Belediyesi, işe alacağı personelde bazı kriterler arayacak. Belirlenen şartlar şu şekilde:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Herhangi bir nedenden dolayı kamu haklarından mahrum olmamak
  • Türk Ceza kanununun 53. Maddesi kapsamında herhangi bir suçtan dolayı 1 yıl ve daha fazla süreli hapis cezası almamış olmak
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik ile ilişiği kalmamış olmak
  • Adayların belediyede memur olarak çalışmasını engelleyecek herhangi bir akıl sağlığı ya da bedensel engele sahip olmaması
  • Belediye tarafından talep edilen öğrenim mezuniyet şartına uygun olmak
  • KPSS sınavından en az 50 ve üzerinde puan almış olmak
  • Adayın daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşundan herhangi bir disiplinsizlik suçundan dolayı işten çıkartılmamış olması
  • Adayın en az B sınıfı ehliyete sahip olması
  • Milli Eğitim bakanlığı onaylı bilgisayar işletim sertifikasına sahip olmak

KPSS Sınavından 50 Puan Alanlara Belediyede Memur Olmak İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Belediyede memur olarak çalışma şartlarına uygun olan adayların hazırlaması gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler şu şekildedir:

  • İş talep başvuru formu
  • Adayın nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı fotokopisi
  • Yabancı okuldan mezun olan adaylar için denklik belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi
  • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınmış bilgisayar çıktısı
  • Erkek adaylar için askerliğini tamamladığına ya da ilişiği olmadığına dair askerlik belgesi
  • Adayın görev almasına engel olacak bir sağlık sorunu olmadığını gösteren sağlık raporu
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Adayın sürücü belgesinin aslı ya da noter onaylı fotokopisi
  • Milli eğitim bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenlik sertifikasının aslı ya da noter onaylı fotokopisi

KPSS sınavından 50 puan alanlar, belediyede memur olmak için nasıl başvuru yapar?

KPSS sınavından 50 puan alanların belediyede memur olmak için başvuruda bulunmalıdır. Başvuruda bulunmak için yapılacak bazı işlemler bulunmaktadır. Bu işlemler şu şekilde sıralanmıştır:

  • Adaylar kendilerinden istenen belgelerle birlikte Akıncılar İlçesi Fikret Tekin Caddesi No: 2 adresinde bulunan Akıncılar Belediyesi Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunmalıdır.
  • Eksik belgeli ya da yanlış bilgi içeren başvurular değerlendirme dışında tutulur.
  • Belirlenen süre içerisinde yapılmayan başvurular mazeret kabul edilmeksizin değerlendirmeden çıkartılır.
  • Değerlendirme sonucunda uygun görülen adaylar, belediye tarafından hazırlanan sınava çağrılır.
  • Sözlü sınava girecek olan adaylara sınav yeri, tarihi ve saati bildirilir. Bununla birlikte adaylara bilgilerin yer aldığı bir sınav giriş belgesi gönderilir.
  • Adayların belediyede memur olmak için girecekleri sınav konuları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler olarak belirlenmiştir.
  • Sınavdan 100 tam puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılarak belediyede memur olma hakkı kazanırlar.
  • Belediyeye memur yerleştirme işlemi KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlayarak gerçekleştirilecektir.
Son Güncelleme: 07.03.2020 15:32
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