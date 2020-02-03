Almanya'da kredi çekilebilen Türk bankaları

Bankalar sadece kurulduğu ülkelerde değil uluslararası alanlarda da şubeler açacak o ülkede yaşayan vatandaşlara gerekli şartlar sağlandığında kredi verebilmektedir. En fazla Türk vatandaşın yaşadığı Almanya ise Türk bankalarının uğrak yerlerinden bir tanesi. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlar ise son günlerde Almanya’da olmalarına rağmen Türk bankalarından nasıl kredi çekebileceklerini araştırmaya başladı.

Almanya’da kredi veren Türk bankaları

Almanya’da ikamet eden ve kredi çekmek isteyen her Türk vatandaşı bulunan bankalardan kredi çekebilmektedir. Krediler için uygulanan şartlar ve gerekli belgeler farklılıklar gösterse de uygun faiz oranları ve ödeme kolaylıkları ile beraber sizde kredi çekebilirsiniz. Şuan da Almanya’da hizmet veren 6 Türk bankası bulunmaktadır.

Almanya’da bulunan Türk bankaları hangileridir?

Türk nüfusu Almanya’da oldukça fazladır. Bu durum Türk bankalarının sayısını da etkilemiş ve artış göstermesine neden olmuştur. Almanya’da yaşayan vatandaşların bankacılık işlemlerini daha kolay halledebilmeleri için açılan bankalar 25.000 Euro’ya kadar kredi verebilmektedir. Almanya’da bulunan Türk bankaları ise;

Kuveyt Türk Bankası’nın 1 şubesi

Yapı Kredi Bankası’nın 4 şubesi

Garanti Bankası’nın 4 şubesi

Ziraat Bankası’nın 7 şubesi

Halkbank’ın 7 şubesi

İş Bankası’nın 9 şubesi vardır.

Almanya Ziraat Bankası

Ülkemizin en fazla tercih edilen ve devlet bankası olan Ziraat Bankası Almanya’da da en fazla tercih edilen bankalardan bir tanesidir. Ziraat Bankası, Almanya’da Intenational AG olarak işlemleri sürdürmektedir. Ziraat Bankası 84 ay vade seçenekleri ile uygun faiz oranlarından kredi verebilmektedir. Uygulanacak olan faiz oranı ise yaklaşık olarak %0,67 olacaktır. Ziraat Bankası Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarına sunduğu hizmetleri ve avantajları www.ziraatbank.de adresi üzerinden duyurmaktadır. Kredi başvuruları genel olarak şubeler üzerinden gerçekleşiyor olsa da intenet bankacılığı ile de kısa sürede kredi alabilirsiniz.

Ziraat Flex Kredisi: başvuru yapıldığı takdirde 12 ile 120 ay arasında vade seçeneği ile ödemeler düzenlenebilmektedir. Ayrıca bu kredi türünde 70.000 Euro’ya kadar kredi çekilebilmektedir.

Ziraat Bankası Evim Türkiye adlı kredi kampanyası ile 250.000 Euro’ya kadar kredi çekebilir ve Türkiye’den ev almak için kullanabilirsiniz. Bu krediden faydalanabilmek için Almanya’da ikamet ediyor olmanız yeterlidir.

Almanya kredi kullanım şartları nelerdir?

Almanya’da bulunan Türk bankalarından kredi kullanmak isteyen vatandaşların öncelikle gerekli kriterleri yerine getirmeleri gerekmektedir. kredi kullanabilmek için öncelikli şart kredi notunun ne kadar yüksek olduğudur. Almanya’da www.meineschufa.de adresinden kredi notunuzu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. kredi notu görüntülemesinde eğer risk grubunda değilseniz ve bir geliriniz varsa istediğiniz bankanın kampanya veya kredisine başvurabilirsiniz. İhtiyaç kredileri için gerekli olan belgeler;