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Alternatif Bank yüzde 1,04 Faiz İle 30 bin TL 60 aya kadar vade imkânı ile kredi imkânı

Alternatif Bank yüzde 1,04 faiz ile 30 bin TL 60 aya kadar vade imkanı ile kredi imkanı sunmaktadır. Salgın ile mücadelede maddi destek veren Alternatif Bank'ın verdiği bu kredi için başvurunun nasıl yapılacağı, başvuru şartlarının neler olduğu ve aylık ödemelerin nasıl hesaplandığı merak ediliyır. Alternatif Bank'ın Bahar Şenliği adı altında verdiği bu kredi ile ilgili detaylar haberimizde.

30 Nisan 2020 Perşembe 18:00
Alternatif Bank yüzde 1,04 Faiz İle 30 bin TL 60 aya kadar vade imkânı ile kredi imkânı

Korona virüs salgını sonrası maddi zorluklar çekenlere kredi veren bankalardan biri de Altenatif Bank oldu. Tüm vatandaşlara 30.000 TL kredi vereceğini açıklayan banka bu kredi için %1,04 faiz uygulayacağını belirtti. Bahar indirimi kredisi adı altında salgın ile mücadele eden vatandaşa ihtiyaçlarını karşılaması için verilen bu kredi için 60 ay vade seçeneği de sunulmaktadır. Hem maddi açıdan zorluk çekenlere hem de işsiz kalanlara verilecek olan bu kredi yüzleri bir nebze de olsa güldürmeyi başardı. En düşük faiz oranı uygulayan bankalar arasında yer alan Altenatif Bank ihtiyaç kredisine nasıl başvuru yapılacağı, kredinin nasıl hesaplanacağı ve faiz sorgulama işleminin nasıl yapılacağı merak ediliyor.

Altenatif Bank Bahar Şenliği Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tüm vatandaşlara kredi imkanı sunan Altenatif Bank, kredi sicili bozuk ve kredi notu düşük olanlara da kredi vermektedir. Bahar Şenliği Kredisi adı altında 30.000 TL ye kadar kredi veren banka bu kredi için %1,04 oranında faiz uygulamaktadır. Tüm vatandaşlara yardım etmek isteyen Altenatif Bank kredisine başvuru yapmak oldukça kolay. Kredi notu düşük olan ve sicili bozuk olanlarda aynı şekilde başvuru yapabilir.

Krediye başvuru yapmak için şubelere gitmek gerekmektedir. Şubelere giderek onay bilgisi almalısınız. Daha sonra size en uygun ödeme planı oluşturulmaktadır ve kredi başvurunuz onaylandıktan sonra krediniz hesabınıza anında yatırılacaktır.

Altenatif Bank Kimlere 30 bin TL Kredi Veriyor?

Altenatif Bank tarafından verilen Bahar Şenliği kredisinden yararlanmak için kredi notuna ihtiyacınız yok. Kredi ye başvuru yapan kişilerin kredi notuna bakılmamaktadır. Banka için önemli olan tek şey aylık olarak düzenli sabit bir gelirinin olmasıdır. Düşük kredi notunuz varsa ve siciliniz bozuksa yine de bu krediye başvuru yapabilirsiniz. Ancak sabit bir gelirinizin olması gerekmektedir. Başvuru yapanlarda aranan diğer şartlardan biri de en az 6 ay SSK’lı bir şekilde çalışmış ve kredi için başvuru yapıldığında da çalışıyor olmak gerekmektedir. Aksi halde başvurunuz kabul olmayacaktır.

Krediye başvuru yaparken sabit geliriniz olup olmadığına, 6 aydır SSK lı olarak çalışıp çalışmadığınıza ve çalışıyor olmanıza bakılmaktadır. Kredi siciliniz ve kredi notunuz önemsizdir. Altenatif Bank 30.000 TL krediyi şartlara uyanlara vermektedir. Kredi için düşük faiz oranı uygulayan banka aynı zamanda 60 ay vade seçeneği de sunmuştur.

Altenatif Bank Bahar İhtiyaç Kredisi Geri Ödemesi Aylık Ne Kadar?

Salgın ile mücadeleye destek veren Altenatif Bank, maddi zorluk çeken ve ihtiyacı olan vatandaşlara 30.000 TL bahar şenliği kredisi adı altında kredi vermektedir. Verilen bu krediye uygulanan faiz oranı %1,04 ten başlamaktadır ve seçilen vade seçeneğine göre faiz oranında ufak çaplı değişiklikler yapılmaktadır. Altenatif Bank 60 aya kadar vade seçeneği sunmaktadır. 12, 24, 36 ve 60 ay vade seçeneklerini müşterilerine sunmaktadır. Alınan 30.000 TL değerindeki kredinin vade seçeneğine ve faiz oranına göre aylık ödemesi şu şekildedir:

Altenatif Bank 30 Bin TL Bahar Şenliği Kredisi Aylık Ödeme Hesabı

30.000 TL Bahar Şenliği Kredisi için 12 Ay vade seçeneği seçilirse uygulanan faiz oranı %1,04 olur. Bu durumda aylık ödeme tutarı: 2.707 TL olmaktadır.

30.000 TL Bahar Şenliği Kredisi için 24 Ay vade seçeneği seçilirse uygulanan faiz oranı %1,08 olur. Bu durumda aylık ödeme tutarı: 1.462 TL olmaktadır.

30.000 TL Bahar Şenliği Kredisi için 36 Ay vade seçeneği seçilirse uygulanan faiz oranı %1,12 olur. Bu durumda aylık ödeme tutarı: 1.057 TL olmaktadır.

30.000 TL Bahar Şenliği Kredisi için 48 Ay vade seçeneği seçilirse uygulanan faiz oranı %1,16 olur. Bu durumda aylık ödeme tutarı: 861 TL olmaktadır.

30.000 TL Bahar Şenliği Kredisi için 60 Ay vade seçeneği seçilirse uygulanan faiz oranı %1,20 olur. Bu durumda aylık ödeme tutarı: 750 TL olmaktadır.

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Son Güncelleme: 30.04.2020 18:00
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