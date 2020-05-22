Altın alım ve satımları binde 2'lik kambiyo vergisi kapsamına alındı

Bankalarda bulunan kıymetli madenlerin alım-satım işlemlerine yeni düzenleme getirildi. Getirilen yeni düzenlemede ise içerisinde altın ve gümüşün de bulunduğu kıymetli maden alılarına binde 2 oranında kambiyo vergisi alınacak.
ALTININ ONS FİYATI 1.724,58 DOLAR
Altının on fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.724,58 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, bir önceki günün kapanışına göre yüzde 0,52 azalarak 380 bin 300 liradan tamamlarke TC Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7836 lira, satışta 6,8107 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7793 lira, satışta 6,8065 lira olarak belirlemişti.