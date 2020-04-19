Altın fiyatlarında son durum! 19 Nisan çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Tüm dünya küresel sorun haline gelen koronavirüsle mücadele içerisindeyken pandemi durumu küresel piyasalarda birçok sıkıntıyı beraberinde getirdi. Vatandaşlar da küresel piyasaların ve özellikle altının fiyatındaki değişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediyor.

Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen altın; hafta sonu bir miktar düşüşe geçmişti. Vatandaşlar euro ve dolar yatırımının yanı sıra altını güvenli olarak görmelerinden dolayı piyasa fiyatlarını sık sık araştırmaya başladılar. Peki, 19 Nisan altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri nedir?

Son aylarda çeyrek altın fiyatlarındaki yükseliş vatandaşların dikkatinin gram altına yönelmesine neden oldu. Gram altın son zamanlarda en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alıyor. Bugün 375,26 TL'den alınan gram altın 375,33 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış fiyatı: 375,26

Satış Fiyatı: 375,33

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış fiyatı: 605,75

Satış fiyatı: 645,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış fiyatı: 1217,50

Satış Fiyatı: 1.290, 00

CUMHURİYET ALTIN

Alış fiyatı: 2.504.00

Satış fiyatı: 2.615.00