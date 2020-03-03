Altın ithalatında yeni karar yasalaştı! 5 kiloya kadar serbest

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların beraberlerinde yurda gelirken kendilerine ait standart işlenmemiş altın getirebilecekler. 1 yıl içerisinde 5 kilograma kadar sınırlandırılmış bu uygulama, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile yasalaştı. Altının 5 kilogramı aşan kısmı yetkili gümrük idaresince yolcu beraberi eşya ambarına alınacağının da resmileştirildiği karar Cumhurbaşkanlığı imzası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayaımlanan karara göre, Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilenler dahil olmak üzere standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali sadece Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılacak ve Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar ile birliklte ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri 3 iş günü içinde borsaya teslim etmek zorunda olacaklar.

Standart işlenmemiş altının yurt dışından getirilmesine ilişkin işlemlerde yetkili gümrük idaresi, İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü olacak ve yolcu beraberinde yurda getirilen standart işlenmemiş altına ilişkin tüm bilgileri, her ayın belirtilen tarihlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirecek.