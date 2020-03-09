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Altın piyasası toz duman! Yükseliş durdurulamıyor!

Ekonomideki virüs tehdidinin yanı petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü dalgalanmalar altını zirveye taşıyor.Altının önlenemez yükselişi sürüyor.Peki bu yükseliş sürer mi ? Altın kaç lira seviyelerini test eder ? İşte uzmanların değerlendirmesi..

09 Mart 2020 Pazartesi 14:10
Altın piyasası toz duman! Yükseliş durdurulamıyor!

 Altının ons fiyatı bugün yüzde 0,28 ile 1.676 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumunda bulunduğunu aktaran analistler, gram altında ise yükselişin devam etmesi durumunda 335 liranın test edilebileceğini, aşağı yönlü hareketlerde 325 liranın izleneceğini bildirdi.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 329 liradan alıcı buluyor. Gram altın 329 lira, çeyrek altın 540 lira ve Cumhuriyet altını 2.155 liradan işlem görüyor

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 327,7 liradan tamamladı.

Bugüne ise yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 14.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,05 üzerinde 329 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 540 lira, Cumhuriyet altını da 2.155 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise cuma günü 1.692,12 dolarla Ocak 2013'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 0,28 artışla 1.679,2 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı endişelerin gündemde kalmaya devam ettiğini, buna petrolde arz fazlasının artacağına dair risklerin de eklenmesiyle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yöneliminin belirginleştiğini söyledi.

Teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumunda bulunduğunu aktaran analistler, gram altında ise yükselişin devam etmesi durumunda 335 liranın test edilebileceğini, aşağı yönlü hareketlerde 325 liranın izleneceğini bildirdi.

Son Güncelleme: 09.03.2020 14:20
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Altın
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