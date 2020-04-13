Altın rekora doymuyor! Çeyrek altın 600 TL'yi aştı

Salgın hastalık korona virüsün bir yandan can almaya devam ederken diğer yandan da ekonomileri etkilemeye devam ediyor.Salgın hastalığın dünya üzerindeki etkisinden dolayı altın fiyatları yükseliyor ve altın her geçen gün kendi rekorunu tazeliyor.

Altının gram fiyatı, geçen hafta 366,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmesinin ardından yeni haftaya da rekorla başladı. Altının gramı 367 liranın üzerine çıktı.

Aynı dakikalardaCumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.684,82 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.