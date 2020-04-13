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Altın rekora doymuyor! Çeyrek altın 600 TL'yi aştı

Korona virüsünün dünya piyasalarına etkisi altın fiyatlarını yukarı yönlü tetikliyor. Altın fiyatları tarihinin rekorunu kırıyor. İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatları

13 Nisan 2020 Pazartesi 10:03
Altın rekora doymuyor! Çeyrek altın 600 TL'yi aştı

Salgın hastalık korona virüsün bir yandan can almaya devam ederken diğer yandan da ekonomileri etkilemeye devam ediyor.Salgın hastalığın dünya üzerindeki etkisinden dolayı altın fiyatları yükseliyor ve altın her geçen gün kendi rekorunu tazeliyor.

Altının gram fiyatı, geçen hafta 366,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmesinin ardından yeni haftaya da rekorla başladı. Altının gramı 367 liranın üzerine çıktı. 

Aynı dakikalarda çeyrek altın 601 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.684,82 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Son Güncelleme: 13.04.2020 10:12
Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatlarıçeyrek AltınGram Altın
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