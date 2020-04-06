Altın tutulamıyor! Gram altında tarihi rekor! işte Gram altın fiyatı

Korona virüs salgın hastalığı ve buna bağlı olarak küresel anlamda ekonomik sıkıntılar sebebiyle altın ve döviz fiyatları tutulamıyor.

Gram altın 352 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Çeyrek altın 521 lira

Cumhuriyet altını 2.142 lira

Yarım altın 1.042,84 lira

Ata altın 2.155,83 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.619,16 dolar civarında bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.