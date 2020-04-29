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Amerika Merkez Bankası FED Nisan 2020 yeni faiz kararı saat kaçta ne zaman açıklayacak?

Amerika Merkez Bankası FED Nisan 2020 yeni faiz kararı saat kaçta ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Uzmanlar FED’in faiz kararı hakkında görüşlerini belirtti. İşte FED’in faiz kararı hakkında tüm ayrıntılar…

29 Nisan 2020 Çarşamba 18:09
Amerika Merkez Bankası FED Nisan 2020 yeni faiz kararı saat kaçta ne zaman açıklayacak?

Amerikan Merkez Bankası’nın faiz kararı gündemin birinci konusu olmuş durumda. Ülkemizde de yatırımcılar faiz kararını merakla bekliyor. Amerikan Merkez Bankası daha önce faiz kararını Nisan ayı sonunda açıklayacağını duyurmuştu.

Fed’in faiz karar ne zaman belli olacak?

Fed’in faiz kararıyla ilgili uzmanlar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın para politikasına ilişkin kararını yarınki ECB kararının öğrenilmesinin ardından açıklanacağını söylüyor. Ancak herkesin beklentisi mali politika önlemlerinin etkileri göze alınarak faizlerde değişiklik olmaması yönünde.

Teknik olarak BIST 100 endeksinde 102.500 puanın direnç, 100.000 ve 99.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirten uzmanlar, doların 6,95-7,00 civarında olacağını söylüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şu şekilde;

  • Türkiye, nisan ayı ekonomik güven endeksi
  • Avro Bölgesi, nisan ayı tüketici güven endeksi
  • Almanya, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi
  • ABD, 1. çeyrek GSYH
  • ABD, mart ayı bekleyen konut satışları
  • ABD, Fed faiz kararı

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Son Güncelleme: 29.04.2020 18:09
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