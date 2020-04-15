İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
95001
ALTIN
377.557
DOLAR
6.8529
STERLİN
8.5793
EURO
7.4902

Anadolubank 50 Bin TL üst limitli yüzde 1.18 faiz oranlı ve 60 ay vadeli kredi kampanyası

AnadoluBank müşterilerine uygun faizli kredi imkanları sunan bankalar arasında yer alıyor. Anadolubank 50 Bin TL üst limitli yüzde 1.18 faiz oranlı ve 60 ay vadeli kredi kampanyasının detayları haberimizde yer alıyor..

15 Nisan 2020 Çarşamba 04:40
Anadolubank 50 Bin TL üst limitli yüzde 1.18 faiz oranlı ve 60 ay vadeli kredi kampanyası

Korona virüs sebebi ile müşterilerine uygun fiyatlı krediler sağlayan bankalar listesine Anadolu Bank da girdi. Anadolu Bank üst limiti 50.000  TL olan %1.18 faiz oranına sahip ve 60 ay vadeli krediyi müşterileri ile buluşturuyor. Anadolu Bank hem müşterilerinin sağlık ihtiyaçlarını hem de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve ihtiyaç kredileri de sunmaktadır.

Sağlık kredisi, korona virüs sebebi ile artan sağlık ihtiyaçları sebebi ile sunulmaktadır. Özel hastanelerde tedaviye duyulan ihtiyacın da sağlık kredisi çekilmesini gerektirebilmektedir.

AnadoluBank Sağlık Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Anadolu Bank başvuruları intenet şubeleri ve mobil şube üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca 0850 222 55 50 nolu müşteri hizmetlerinden de başvuru yapılabilmektedir.  Kredi  50.000  TL olarak %1.18 faiz oranına sahip ve 60 ay vadeli kullanılabilmektedir. Başvuru için yalnızca nüfus cüzdanı, fotokopisi ve gelir belgesi gerekmektedir.

AnadoluBank İhtiyaç Kredisi Nasıl Hesaplanır?

50.000 TL’lık kredi çekilmesi halinde %1.18 faiz ve 60 ay vade ile kredinin geri ödemesi 74.544 TL olmaktadır. Ayrıca aylık taksit tutarı ise 1.242 TL şeklinde ödenecektir. 10.000 TL tutarında çekilen kredinin ise aylık 294, toplam 11.865 TL ödemesi olacaktır.

Aylık ödeme planı tablosu aşağıda yer alıyor:

Gündemdeki gelişmelerden uzak kalma! Mobil uygulamamızı indir, anında haberdar ol! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Gündemin nabzını beraber tutalım mı? Hadi, sen de bizi Instagram’da takip etmeye başla. >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Facebook’u daha etkin bir şekilde kullanmak ister misin? Hemen şimdi Facebook Grubumuza Katıl, gündemde olup bitenleri kaçırma! >>> Haberport Facebook Grubuna Katıl!

Son Güncelleme: 15.04.2020 04:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşsizlere yeni yeni destek için AK Parti'den 15 maddelik teklif!
İşsizlere yeni yeni destek için AK Parti'den 15 maddelik teklif!
Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıfbank temel destek ihtiyaç kredisi: 3.000 TL kredi geri ödeme planı ve aylık taksit tutarı
Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıfbank temel destek ihtiyaç kredisi: 3.000 TL kredi geri ödeme planı ve aylık taksit tutarı
Türkiye IMF'den borç alacak mı? Cumhurbaşkanından açıklama!
Türkiye IMF'den borç alacak mı? Cumhurbaşkanından açıklama!
1000 TL Devlet sosyal yardım alamayan vatandaşlar için yeni yardım paketi geliyor!
1000 TL Devlet sosyal yardım alamayan vatandaşlar için yeni yardım paketi geliyor!
Sosyal yardım ödemelerinde 2.ve 3. faz ödemeleri başlıyor
Sosyal yardım ödemelerinde 2.ve 3. faz ödemeleri başlıyor
Altın rekora doymuyor! Çeyrek altın 600 TL'yi aştı
Altın rekora doymuyor! Çeyrek altın 600 TL'yi aştı

Popüler Haberler

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ev onarımı ve kira yardımı şartları nelerdir?
Sosyal Yardım başvuru sorgulama nasıl yapılır? Adıma 1000 TL yardım çıktı mı?
HGS cezası nereye nasıl ödenir? İnternet üzerinden HGS ceza ödeme işlemleri ve cezaya iiraz etme bilgileri
Yumurta üzerindeki rakamların anlamı nedir? Organik yumurta hangi rakamla başlar, nasıl anlaşılır?
Evde tavada lahmacun nasıl yapılır? Evde pratik ve kolay lahmacun tarifi
Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi nerede çekildi? Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları kimlerdir?
Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? E devlet seyahat izni nasıl alabilirim?
AGİ dahil asgari ücret 2020 ne kadar, kaç TL oldu?
İŞKUR İş kaybı tazminatı ne kadardır? İş kaybı tazminatı kimlere verilir?
TEB sıfır peşinatlı konut kredisi kampanyası detayları
Nisan 2020 en uygun konut kredisi faiz oranları kamu ve özel bankalarının kredi faiz listesi
Sokağa çıkma yasağı hangi meslekleri ve kimleri kapsamıyor, kimler dışarı çıkabilecek?
Survivor Sercan ve Nisa sevili mi, Sercan ve Nisa arasında aşk mı var?
Okullar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu’nun son kararı ne oldu?
Torba yasada ev hanımlarının emekli olması için gereken şartlar neler?
Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi ertelemeli kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Halkbank online 6 ay ertelemeli kredi başvuru ekranı
Müge Anlı canlı yayın neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
EYT'lilere Corona virüs salgını erken emeklilik getirir mi?
Berat ne demek, kelime anlamı nedir? Berat Kandili gecesinde neler yapılır, hangi ibadetler yapılmalı?
Seda Akgül Söylemezsem Olmaz’da neden yok, ayrıldı mı? Seda Akgül neden ayrıldı?
Banka çalışma saatlerinde değişiklik! Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kaçta kapanır? İşte yeni banka çalışma saatleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.