Anadolubank 50 Bin TL üst limitli yüzde 1.18 faiz oranlı ve 60 ay vadeli kredi kampanyası

Korona virüs sebebi ile müşterilerine uygun fiyatlı krediler sağlayan bankalar listesine Anadolu Bank da girdi. Anadolu Bank üst limiti 50.000 TL olan %1.18 faiz oranına sahip ve 60 ay vadeli krediyi müşterileri ile buluşturuyor. Anadolu Bank hem müşterilerinin sağlık ihtiyaçlarını hem de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve ihtiyaç kredileri de sunmaktadır.

Sağlık kredisi, korona virüs sebebi ile artan sağlık ihtiyaçları sebebi ile sunulmaktadır. Özel hastanelerde tedaviye duyulan ihtiyacın da sağlık kredisi çekilmesini gerektirebilmektedir.

AnadoluBank Sağlık Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Anadolu Bank başvuruları intenet şubeleri ve mobil şube üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca 0850 222 55 50 nolu müşteri hizmetlerinden de başvuru yapılabilmektedir. Kredi 50.000 TL olarak %1.18 faiz oranına sahip ve 60 ay vadeli kullanılabilmektedir. Başvuru için yalnızca nüfus cüzdanı, fotokopisi ve gelir belgesi gerekmektedir.

AnadoluBank İhtiyaç Kredisi Nasıl Hesaplanır?

50.000 TL’lık kredi çekilmesi halinde %1.18 faiz ve 60 ay vade ile kredinin geri ödemesi 74.544 TL olmaktadır. Ayrıca aylık taksit tutarı ise 1.242 TL şeklinde ödenecektir. 10.000 TL tutarında çekilen kredinin ise aylık 294, toplam 11.865 TL ödemesi olacaktır.

Aylık ödeme planı tablosu aşağıda yer alıyor:

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