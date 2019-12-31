Anında onaylı kredi veren bankalar

Vatandaşlar kolay bir şekilde kredi almanın yollarını araştırıyor. Anında kredi veren bankalar müşterilerine bu hizmeti vermektedir. Banka müşterisine ayrıcalık tanıyan bankalar müşterilerini kendi bankalarında tutmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak isterler.

5 dakika içerisinde kredi sahibi olmanız mümkün. Özellikle ING, TEB, Vakıfbank, Enpara ve Yapı Kredi anında kredi imkanını müşterilere sunmaktadır. Bu bankalardan birinin müşterisi iseniz anında kredi alabilirsiniz.

Bankaların Kredi Seçenekleri ve Onay Süreci

Müşterisi olduğunuz bankanın kredi tutarı ve kredinin onay süreci şu şekildedir:

ING Bank: Kredi tutarı 50.000 TL, vade seçeneği 60 Ay, onay süreci 5-10 Dakika, yeni müşteri onay süreci 1-2 İş Günü.

TEB: Kredi tutarı 30.000 TL, vade seçeneği 60 ay, onay süreci 5-10 dakika, yeni müşteri, onay süreci 2-4 iş günü.

Enpara: Kredi tutarı 30.000 TL, vade seçeneği 60 ay, onay süreci 5 dakika- 8 saat, yeni müşteri onay süreci 2-4 iş günü.

Aktif Bank: Kredi tutarı 30.000 TL, vade seçeneği 60 ay, onay süreci 5-10 dakika, yeni müşteri onay süreci 7-10 iş günü.

QNB Finansbank: Kredi tutarı 30.000 TL, vade seçeneği 60 ay, onay süreci 5-10 dakika, yeni müşteri onay süreci 1-2 iş günü.

Vakıfbank: Kredi tutarı 30.000 TL, vade seçeneği 60 ay, onay süreci 5-10 dakika, yeni müşteri onay süreci 1-2 iş günü.

İş Bankası: Kredi tutarı 25.000 TL, vade seçeneği 60 ay, onay süreci 5-10 dakika, yeni müşteri onay süreci 1-2 iş günü.

Akbank: Kredi tutarı 25.000 TL, vade seçeneği 60 ay, onay süreci 5-10 dakika, yeni müşteri onay süreci 1-2 iş günü.

Fibabanka: Kredi tutarı 20.000 TL, vade seçeneği 60 ay, onay süreci 5-10 dakika, yeni müşteri onay süreci 1-2 iş günü.

Odeabank: Kredi tutarı 15.000 TL, vade seçeneği 60 ay, onay süreci 5-10 dakika, yeni müşteri onay süreci 1-2 iş günü.

TEB: Kredi tutarı 12.500 TL, vade seçeneği 60 ay, onay süreci 5-10 dakika, yeni müşteri onay süreci 1-2 iş günü.

Yapı Kredi: Kredi tutarı 10.000 TL, vade seçeneği 60 ay, onay süreci 5-10 dakika, yeni müşteri onay süreci 1-2 iş günü.

Anında Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bankanıza anında kredi başvurusu yapacak veya yeni müşterisi olarak bir bankaya anında kredi başvurusu yapacaksanız işleminiz oldukça basit. Anında kredi müşterisi olduğunuz bankalar tarafından daha kolay bir şekilde onaylanır ve verilir. Banka sizi tanıyorsa ve kredi notunuz yüksek ise kolayca kredi alabilirsiniz. Krediniz mevcut hesabınıza aktarılacaktır.

Anında Kredi Almak İçin Şartlar Nelerdir?

Kredi almak ve kredinizin anında onaylanmasını istiyorsanız sicilinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Kredi notunuz yüksek ise bankalar kredinizi onaylamaktadır. Müşterisi olduğunuz banka bile kredi notunuza bakarak size kredi vermektedir. Kredi notunuz yüksek ise şu şartları da sağlamalısınız:

-Gelir Belgesi (Maaş Bordrosu)

-SGK Dökümü (E-Devlet)

-Varsa Ek Gelir Beyanı

-Kimlik Fotokopisi

-İkametgah

İstenen bu belgeler tüm müşteriler tarafından temin edilmelidir. Emekli, kamu çalışanı veya özel sektör çalışanları için istenen belgeler değişmemektedir.

Anında kredi almak istediğiniz bankaya daha önce bu belgeleri vermişseniz tekrar vermeniz gerekmektedir.

Anında Kredi Almak İçin Gerekenler

-18 yaşından büyük olmak,

-Bir bankanın müşterisi olmak,

-Kredi notunun yüksek olması,

-Ödemeleri düzenli yapmak,

-SGK çalışanı olmak,

-Düzenli gelirinin olması.

Bu şartlara uymuyorsanız maalesef anında kredi alamazsınız. Şartların hepsine uyuyor olmanız gerekmektedir.

Anında Kredi Veren Bankalar

Daha önceden de belirtilen bankalardan birinin müşterisi iseniz anında kredi almanız kolaylaşmaktadır. Eğer bankaya yeni müşteri olarak katılacak ve anında kredi alacaksanız onay süreciniz değişiklik göstermektedir. Ayrıca kredi notunuz da kredi alabilmeniz için oldukça önemli.

Anında kredi alabileceğiniz ve kredi tahsis bedeli ödemeyeceğiniz bankaları şunlardır:

Enpara Anında Onaylı Kredi

İntenet üzerinden hizmet veren bir bankadır. Dijital bankacılığın en önemli isimlerindendir. QNB Finansbank ile birlikte çalışmaktadır. Finansbank’ın bünyesi altında yer almaktadır. Enpara, müşterilerine en düşük faizli kredileri sunarken aynı zamanda herhangi bir işlem ücreti kesmemektedir. Bütün işlemler intenet üzerinden yapıldığı için işlem ücreti kesilmez.

Sadece krediler için değil, EFT, havale gibi işlemler için de bir kesinti yapılmamaktadır. İhtiyacınız olan bütün krediler bankanın bünyesinde yer almaktadır.

Enpara kredi başvurusu için şu yolları izleyebilirsiniz:

-Müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz,

-Müşterisi iseniz intenet bankacılığı veya mobil uygulama kullanabilirsiniz,

-İntenet sitesi üzerinden dilediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

CEPTETEB Anında Onaylı Kredi

TEB bankasının hizmeti olan CEPTETEB ile anında kredi almanız mümkün. Dijital bankacılık olarak geçen CEPTETEB yapacağınız işlemlerde ücret tahsis etmemektedir. TEB müşterisi iseniz kredi başvurunuz bir dakika içinde gerçekleşir ve 5 dakika sonra bankadan onay mesajı alırsınız.

CEPTETEB kredi başvurusu için şu yolları izleyebilirsiniz:

-Müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz,

-Müşterisi iseniz intenet bankacılığı veya mobil uygulama kullanabilirsiniz,

-İntenet sitesi üzerinden dilediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

ING BANK Anında Onaylı Kredi

ING Bank son zamanlarda yaptığı kampanyalar ile birçok müşteri kazanmıştı. Kredilerine uyguladığı %0,99 faiz oranı ile müşterileri sevindiren banka aynı zamanda anında kredi imkanı da sunmaktadır. En düşük faiz oranları banka olarak bilinen bankanın müşterisi iseniz anında kredinizi hemen alabilirsiniz.

ING Bank kredi başvurusu için şu yolları izleyebilirsiniz:

-Müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz,

-Müşterisi iseniz intenet bankacılığı veya mobil uygulama kullanabilirsiniz,

-İntenet sitesi üzerinden dilediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank Anında Onaylı Kredi

Akbank vatandaşın en çok tercih ettiği bankalar arasında yer almaktadır. Faiz oranları diğer bankalara göre biraz daha fazla olmasına rağmen müşteri sayısı oldukça fazladır ve giderek artış göstermektedir. Bunun nedeni kredi başvurularına en hızlı şekilde dönüş sağlamasıdır. %1,63 oranında faiz uygulayan bankadan anında kredi almak için yapacağınız işlem oldukça kolaydır. İntenet üzerinden başvuru yapabileceğiniz gibi şubelerinden birine giderek başvuru yapabilirsiniz. Şubeye gittiğiniz zaman faiz oranlarında indirim yapılabilmektedir.

İş Bankası Anında Onaylı Kredi

Sigortalı veya sigortasız kişilere kredi veren banka en çok tercih edilen bankalar arasında yer almaktadır. %1,09 faiz oranı uygulayan bankanın kredi kampanyaları müşterileri memnun etmektedir. Anında kredi imkanı sağlayan bankadan alacağınız kredi mevcut hesabınıza hemen yatmaktadır.

İş Bankası kredi başvurusu için şu yolları izleyebilirsiniz:

-Müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz,

-Müşterisi iseniz intenet bankacılığı veya mobil uygulama kullanabilirsiniz,

-İntenet sitesi üzerinden dilediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Anında Onaylanan Krediyi Nerden Çekebilirim?

Eğer anında kredinizi daha önce müşterisi olduğunuz bankadan aldıysanız krediniz mevcut hesabınıza yatmaktadır. Yeni müşterisi olup anında kredi alacaksanız bu işlem biraz daha uzun sürmektedir. Birçok belge sizden istenir ve bu belgelerden sonra kredinizin onaylanıp onaylanmadığı bilgisi verilir. Onaylanan kredi için yeni bir hesap açılır ve bu hesaptan kredinizi çekebilirsiniz.

Belge Olmadan Kredi Veren Bankalar

Bazı bankalar gelir belgesi istememektedir. Bu bankalar şunlardır: Enpara.com, ING Bank, CEPTETEB, Akbank ve Türkiye İş Bankası’dır. Bankalar 60 aya varan vade seçeneği sunmaktadır ve gelir belgesi olmadan başvuruları kabul etmektedir. Enpara, CEPTETEB, İş Bankası ve Akbank 40.000 TL kredi vermektedir. ING Bank ise 60.000 TL kredi imkanı sunmaktadır.