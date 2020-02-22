Ankara Barosu, Ceren Damar davasında tepki çeken avukata soruşturma başlattı

Akademisyen Ceren Damar Şenel öldürülmesi üzerine başkatılan soruşturma kapsamında dün gerçekleştirilen karar duruşmasında sanık avukatlığını yapan Vahit Bıçak, sanık hakkında savunmasıyla büyük tepki toplamış ve sosyal medyanın da gündemine oturmuştu.

Avukat Bıçk'ın cinayet ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sanığın cinayetle ilgisini olmadığını savunmuş ve bu mesajları büyük tepki toplamıştı. Davanın dün görülen duruşmasında ise sanık Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasının hemen ardından Hikmet'in avukatı savunmasında, müvekkilinin KKTC'deki üniversiteden Çankaya Üniversitesine geçtikten sonra maktüle ile tanıştıklarını, zamanla maktulenin Hikmet'ten hoşlanmaya başladığını, kız arkadaşından ayrılması halinde duygusal birliktelik yaşayabileceklerini söylediğini, sanığın ise bunu reddettiğini savundu.

Bıçak, bir sonraki eğitim döneminde ise maktule ve sanığın görüşmeye başladığını öne sürerek "Aralarında hoca öğrenci ilişkisi mevcuttur. Maktule, öğrencisi üzerindeki hiyerarşi ilişkisini kötüye kullanmıştır" iddiası ortaya attı.

Olay günü ise maktulenin, müvekkilini kopya çekmek isterken yakaladığını ve bu olay sonrasında maktule ile görüşen müvekkilinin, "neden göz yumacağını söylediği halde kopya işlemi yaptığını" sorduğunu savunan Bıçak, Şenel'in ise müvekkiline, "kendisini reddetmesinin intikamını alacağını söylediğini" iddia etti.

Sanık avukatı Vahit Bıçak'ın cinayet ve sonrası ile ilgili sarf ettiği bu savunma kamuoyunda tepkilere neden olmasının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mahkemelerde savunmanın ahlaki ya da hukuki bir sınırı olmalı mıdır? sorusunun uzun süre hukuk dünyasını meşgul ettiğini söyledi.

Sanık Avukatının büyük tepkilere neden olan bu sözleri üzerine Ankara Barosu harekete geçerek Avukat Vahit Bıçak hakkında inceleme ve soruşturma başlattığı bildirildi.



