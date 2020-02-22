betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
116829
ALTIN
322.007
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.8977
EURO
6.6031

Ankara Barosu, Ceren Damar davasında tepki çeken avukata soruşturma başlattı

Ceren Damar davasında sanık avukatı Vahit Bıçak, karar duruşmasında sanığı savunma sözleri büyük tepkilere neden olmuştu. Bunun üzerine Ankara Barosu harekete geçti ve Bıçak hakkında soruşturma başlattı.

22 Şubat 2020 Cumartesi 15:28
Ankara Barosu, Ceren Damar davasında tepki çeken avukata soruşturma başlattı

Akademisyen Ceren Damar Şenel öldürülmesi üzerine başkatılan soruşturma kapsamında dün gerçekleştirilen karar duruşmasında sanık avukatlığını yapan Vahit Bıçak, sanık hakkında savunmasıyla büyük tepki toplamış ve sosyal medyanın da gündemine oturmuştu.

Avukat Bıçk'ın cinayet ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sanığın cinayetle ilgisini olmadığını savunmuş ve bu mesajları büyük tepki toplamıştı. Davanın dün görülen duruşmasında ise sanık Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasının hemen ardından Hikmet'in avukatı savunmasında, müvekkilinin KKTC'deki üniversiteden Çankaya Üniversitesine geçtikten sonra maktüle ile tanıştıklarını, zamanla maktulenin Hikmet'ten hoşlanmaya başladığını, kız arkadaşından ayrılması halinde duygusal birliktelik yaşayabileceklerini söylediğini, sanığın ise bunu reddettiğini savundu.

Bıçak, bir sonraki eğitim döneminde ise maktule ve sanığın görüşmeye başladığını öne sürerek "Aralarında hoca öğrenci ilişkisi mevcuttur. Maktule, öğrencisi üzerindeki hiyerarşi ilişkisini kötüye kullanmıştır" iddiası ortaya attı.

Olay günü ise maktulenin, müvekkilini kopya çekmek isterken yakaladığını ve bu olay sonrasında maktule ile görüşen müvekkilinin, "neden göz yumacağını söylediği halde kopya işlemi yaptığını" sorduğunu savunan Bıçak, Şenel'in ise müvekkiline, "kendisini reddetmesinin intikamını alacağını söylediğini" iddia etti.

Sanık avukatı Vahit Bıçak'ın cinayet ve sonrası ile ilgili sarf ettiği bu savunma kamuoyunda tepkilere neden olmasının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mahkemelerde savunmanın ahlaki ya da hukuki bir sınırı olmalı mıdır? sorusunun uzun süre hukuk dünyasını meşgul ettiğini söyledi.

Sanık Avukatının büyük tepkilere neden olan bu sözleri üzerine Ankara Barosu harekete geçerek Avukat Vahit Bıçak hakkında inceleme ve soruşturma başlattığı bildirildi.


 

Anahtar Kelimeler:
SoruşturmaAvukatCeren DamarVahit BıçakAnkara Barosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fitch'ten Türkiye'ye iyi derecede kredi notu geldi
Fitch'ten Türkiye'ye iyi derecede kredi notu geldi
Kyk ve vergi sicil affı hakkında gelen sondakika açıklaması
Kyk ve vergi sicil affı hakkında gelen sondakika açıklaması
Karaköy'de saldırıya uğrayan baş örtülü kızların davaları sonuçlandı
Karaköy'de saldırıya uğrayan baş örtülü kızların davaları sonuçlandı
2020 Banka emekli promosyon ücretleri ne zaman ödenecek?
2020 Banka emekli promosyon ücretleri ne zaman ödenecek?
2020 Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı yardım başvurusu nasıl yapılır? Başvuru işlemleri ve detayları
2020 Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı yardım başvurusu nasıl yapılır? Başvuru işlemleri ve detayları
Rüyada ölmüş babayı görmek ne demektir? Rüyada ölen babayı görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada ölmüş babayı görmek ne demektir? Rüyada ölen babayı görmenin anlamı ve tabiri

Popüler Haberler

Rüyada lahana görmek ne demektir? Rüyada lahana görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada fare ne demektir? Rüyada fare görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada koyun görmek ne demektir? Rüyada koyun görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada hamile kadın görmek ne demektir? Rüyada hamila kadın görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada civciv ne demektir? Rüyada civciv görmenin anlamı ve tabiri
Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Rüyada uçağa binmek ne demektir? Rüyada uçağa bindiğini görmenin anlamı ve tabiri
Bergen filmi ne zaman vizyona çıkacak? Film vizyon tarihi belli oldu!
İkimizin yerine dizisi ne zaman bitiyor? Final tarihi ne zaman?
Rüyada el öpmek ne demektir? Rüyada el öpme görmenin anlamı ve tabiri
Bademcikler ameliyatı ile bademciklerin alınmasının zararları nelerdir?
Mazot Gübre - Hububat - Süt - Kırsal Kalkınma - Lisanslı Depoculuk Destek Ödemeleri Tarihleri Açıklandı
MEB 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS sınav tarihleri belli oldu!
iPhone 9 31 Mart'ta geliyor! Uygun fiyatlı iPhone 9 nasıl olacak? özellikleri neler olacak?
A Haber ana haber iletişim ve Whatsapp ihbar hattı bilgileri
Survivor 2020 yeni yarışmacıları İrem Akın ve Erman Altıkardeş kimdir?
iPhone 11 Irak Dubai ve Suudi Arabistan satış fiyatları
Rüyada sarımsak görmek ne demektir? Rüyada sarımsak görmenin anlamı ve tabiri
Zemheri dizisi fiinal mi yapıyor! Show TV sevilen dizisi Zemheri'den final kararı
Nöbetçi noter listesi 22 23 Şubat 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama
Kanalların yayın akışları 22 Şubat Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.