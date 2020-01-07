Ankara Sincan'da kadın cinayeti! 6 yerinden bıçaklandı

Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Plevne Mahallesi dün sabaha karşı kadın cinayeti işlendi. Meydana gelen olayda Ali K. ile Füsun A. ile birlikte mahallede bulunan binaya geldiler. İkili arasında gecenin geç saatlerine kadar süren kavga tartoşmaya dönüştü. Henüz belirlenemeyn nedenden dolayı çıkan tartışma sonrasında Ali K. mutfaktan aldığı bıçakla Füsun K.'ya saldırdı.
Ali K.’nın polis merkezinde verdiği ifadelerde Füsun A.'yı öldürdükten sonra cep telefonu ile çektiği görüntüleri eski eşine gönderdiği iddia edilirken polisin olayla ilgili geniş çapta bir soruşturma başlattığı öğrenildi.
Son Güncelleme: 07.01.2020 15:11