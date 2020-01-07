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Ankara Sincan'da kadın cinayeti! 6 yerinden bıçaklandı

Ankara Sincan'da Fusun A. isimli bir kadın Ali K. tarafından 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Ali K. cinayeti işledikten sonra kendini polisse ihbar etti.

07 Ocak 2020 Salı 14:25
Ankara Sincan'da kadın cinayeti! 6 yerinden bıçaklandı

Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Plevne Mahallesi dün sabaha karşı kadın cinayeti işlendi. Meydana gelen olayda Ali K. ile Füsun A. ile birlikte mahallede bulunan binaya geldiler. İkili arasında gecenin geç saatlerine kadar süren kavga tartoşmaya dönüştü. Henüz belirlenemeyn nedenden dolayı çıkan tartışma sonrasında Ali K. mutfaktan aldığı bıçakla Füsun K.'ya saldırdı.

6 yerinden aldığı bıçak darbesinden sonra kanlar içerisinde yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen Ali K. ise kendini polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde yatan Füsun A.'nın cansız bedeniyle karşılaştılar. Füsun A. yapılan incelemeler sonucunda Adli Tıp morguna kaldırılırken polis ekipleri tarafından gözaltına alınan  Ali K. ise Sincan Polis merkezine götürüldü.

Ali K.’nın polis merkezinde verdiği ifadelerde Füsun A.'yı öldürdükten sonra cep telefonu ile çektiği görüntüleri eski eşine gönderdiği iddia edilirken polisin olayla ilgili geniş çapta bir soruşturma başlattığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 07.01.2020 15:11
Anahtar Kelimeler:
AnkaraSincanKadın Cinayeti
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