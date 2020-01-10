Ankara'da ekmek zammı geri çekildi! Valilik müdahale etti

Ankara Valiliği Ekmek Zammını İptal Etti

Bir hafta önce Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği tarafından alınan ve 200 gram ekmek için adet fiyatını 1 lira 50 kuruş olarak güncelleyen zam kararına valilik müdahake etti. Halktan da tepki toplayan zammın ardından son dakika açıklamasıyla birlikte ekmeklerin 1 lira 25 kuruş fiyatla satışıan devam edileceği bilgisi paylaşıldı. Zam kararının verilmesinden sonra sosyal medyada tepkiler hızla büyürken, valiliğin konuyla ilgili erken aksiyon olması memnuniyet yarattı.

200 gram ekmeğin fiyatını 1 lira 50 kuruşa yükselten oda kararının ardından Ankara Valiliğinde bir komsiyon toplandı. Komisyonda alınan karar ile beraber Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin aldığı zam kararı iptal edildi. Bu kararın ardından Ankara genelinde 200 gram ekmek fiyatı 1.25 TL olarak devam edecek.