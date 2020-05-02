Annelere aylık 700 lira nakit yardımı almak için hangi şartlar gerekiyor? E-devlet annelere nakit yardım başvuru şartları ne, kimlere verilecek?

Annelere müjde! Devlet tarafından annelere 700 lira ödeme yapılacağı açıklandı. Başvurular e-devlet üzerinden gerçekleşecek ve çalışan annelere aylık 700 TL maddi yardım desteği verilecek.

Geçtiğimiz yıl rekor başvuru sayısına ulaşan yardım için bu yıl önemli değişikliklere gidildi. 700 liralık yardım için kontenjanlar arttırıldı. Bu yardım devlet destekli yasal destek olmasa da, AB projesinden ibaret olan 100 Euro’luk yardım, ülkemizde Avrupa Birliği ortak kararıyla finanse ediliyor. SGK tarafından ‘’Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’’ kapsamında annelere 2020 yılında da mali destek sağlanacak.

Hangi anneler 700 lira AB yardımı alabilir?

Annelere sağlanan 700 lira devlet desteğinden yararlanabilmek için 0-60 ay yaş aralığında çocuk sahibi olunması gerekmektedir. Bu yardım ilk olarak pilot illerde uygulanmaya başlanacaktır. Bu iller Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Elazığ ve Malatya. Pilot illerin dışında yardımdan faydalanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar;

-Çocukla annenin ikametgahının aynı olması,

-Kesin kayıt tarihi itibariyle 4/1A SSK sigortalısı olarak tam zamanlı çalışmıyor olmak,

-Kesin kayıt tarihi itibariyle son bir yılda SGK’ya bildirilen prim, esas kazancı aylık 5166 TL’den düşük olması gerekmektedir.

Başvurular nereye yapılacak?

Başvurular bugün itibariyle e-devlet sistemi üzerinden başladı. Destekten yararlanmaya hak kazanan anneler, 0-60 ay aralığında olan çocuğunu proje uygulama illerindeki MEB ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığına bağlı anaokulu, kreş ve gündüz bakımevine göndermeleri gerekmektedir.

Destekten kaç kişi faydalanabilecek?

700 lira yardımdan İstanbul’da 3250, Ankara’da 1500, İzmir’de 1500, Antalya’da 1500, Bursa’da 1250, Malatya’da 750 ve Elazığ’da 500 anne yararlanabilecek.

Tüm anlık gelişmelerden en hızlı şekilde haberdar olmak için uygulamamızı şimdi indir! >>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Gündemdeki en yeni ve en kritik haberleri şidmi Facebook’ta takip et! Hadi, durma, sen de Haberport Facebook grubuna katıl! >>>Hemen Haberport Facebook Grubunu Takibe Al!