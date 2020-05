Annelere bez ve mama yardımı içi 24 ay boyunda ayda 239 TL sosyal yardım ödemesi!

Devletimiz, toplumun hiçbir kesimi mağdur olmasın diye birçok sosyal yardımı devreye sokuyor. Bu yardımlar kapsamında annelere 24 ay boyunca bez ve mama yardımı yapılıyor. Devletimiz annelere 24 ay boyunca ayda 239 TL olmak suretiyle bez ve mama yardımı yapmaktadır.

Toplumun birçok kesimine çeşitli sosyal yardımlarda bulunan devletimiz, bebeği olan annelere 24 ay boyunca aylık 239 TL olmak üzere bez ve mama yardımı yapmaktadır. Vatandaşlarımız annelere bez ve mama yardımı içi 24 ay boyunca ayda 239 TL sosyal yardım ödemesini merak ediyor. Peki annelere bez ve mama yardımı şartları nelerdir? İşte detaylar…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplumumuzun her kesiminde mağduriyet oluşmaması için birden fazla yardım yapmaktadır. Böylelikle birçok ihtiyaç sahibinin yüzü gülmektedir. Bu yardımlardan anneler de faydalanmaktadır. Durumu iyi olmayan bebek sahibi annelere bez ve mama desteği sağlanmaktadır. Bakanlık tarafından yeni doğan çocuğu olan annelere verilen bu yardımlar 24 ay boyunca aylık olarak 239 TL nakit yardım şeklinde verilmektedir. Bu yardımı alabilmek için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Gerekli şartları sağlayan her anne bu yardımdan faydalanabilir. Bu yardımlar PTT şubesi üzerinden annelerin adına yatırılmaktadır.

Bez ve mama yardımından yararlanmak isteyen annelerin mutlaka resmi bir başvuru yapmaları gerekmektedir. En yakın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne, Sosyal Güvenlik Kurumu ya da kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na giderek başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Başvurunun ardından gerekli şartları sağladığınız tespit edilirse 24 ay boyunca aylık 239 TL yardımdan faydalanabilirsiniz.

Bez ve Mama Yardımı Gerekli Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Anne ya da babanın mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Mavi kart sayesinde yardımlardan daha kolay faydalanabilirsiniz.

Bu yardımı alabilmek için bebeğinizin 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş olması ve sağ olması gerekmektedir.

Eğer anne öldüyse ve baba Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse bile bu yardımdan yararlanılabilmektedir.

Hane halkı içerisinde yaşayan kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte biri olması gerekmektedir.

Anne veya babanın taşınmazı, gayrimenkulü ya da malı varsa bu yardımlardan faydalanamaz. Varsa bile buradan herhangi bir gelirinin olmaması gerekmektedir.

Hasta Bezi Yardımını Kimler Alabilir?

Yeni doğan bebeği olan anneler, bez ve mama yardımı almak için gerekli makamlara başvurmaktadır. Eğer gerekli şartları sağlıyorsa bu yardımlardan 2 yıl boyunca yararlanmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mama ve bez yardımı için şu şartlar aranmaktadır:

Sadece bebekler ve anneler değil, hasta vatandaşlarımızı da kapsayan çeşitli yardımlar vardır. Bu yardımlardan biri de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hastalara verilen hasta bezi yardımıdır. Ancak bu yardımlar nakit olarak değil, her iki ayda bir 240 adet bez verilmek suretiyle yapılmaktadır. Hasta bezi alabilmek için gerekli şartlar şu şekildedir:

Hastalığın uzman hekimler tarafından tespit edilmiş olması gerekiyor.

Hastalığın doktorlar tarafından raporlanması ve bu raporun devlet hastanelerinden alınmış olması gerekmektedir.

Doktorun verdiği reçete üzerinde de hastanın ne kadar beze ihtiyacının olduğu yazılmalıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen hasta bezlerini eczaneler üzerinden de alabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu, hastalara alt bezi, çocuk hastalara alt bezi, çocuk külotlu hasta at bezi gibi birçok ihtiyaç malzemesini hasta ve durumu olmayanlara temin etmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliği sayesinde yapılan bu yardımlardan binlerce hasta vatandaşımız yararlanmaktadır. Bu yardımları yalnızca durumu olmayan ve hastalığı uzman doktor tarafından raporlanmış hastalar alabilmektedir. Ayrıca alınacak raporun bir devlet hastanesinden alınmış olması gerekmektedir. Özel hastanelerden alınacak olan hasta raporu bez yardımı için geçerli değildir. Bu haberimizde yeni doğan bebeği olan annelere mama ve bez yardımı, durumu iyi olmayan muhtaç hastalara hasta bezi yardımı konularını detaylı bir şekilde açıkladık. Kafanızda herhangi bir soru işareti varsa aşağıdaki yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

