betgram betgram setrabet

İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
107572
ALTIN
320.013
DOLAR
6.2258
STERLİN
7.9520
EURO
6.9257

Anonim şirket nasıl kurulur? AŞ kurmak için şartlar nedir, neler gereklidir?

Anonim şirket kurmak isteyenler şirketin nasıl kurulacağını, kurmak için hangi şartlara uyulması gerektiğini merak ediyor. Anonim şirket kurmak için belirli bir sermayeye sahip olunmalıdır. Noter imzası ile birlikte anonim şirketi kurulur. Anonim şirketin kurulması ile ilgili merak edilenler haberimizde.

01 Mart 2020 Pazar 14:56
Anonim şirket nasıl kurulur? AŞ kurmak için şartlar nedir, neler gereklidir?

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirketleri ortakları bulunan, sermayesi bölünmüş olan hemen hemen her türlü yasal ekonomik faaliyette bulunabilen şirketlerdir. Türk ticaret kanunu 269.maddesinde yapılan tanıma göre anonim şirketler şu şekilde belirtilmiştir;

Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile ortaklarının sorumluluğu, taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile sınırlı bulunan şirkettir. Bu şirketin kurulması için anonim şirketlerinin gerekli şartları taşıyıp bakanlığa başvurması gerekmektedir.

Anonim Şirket Kurma Şartları

-Anonim şirketler eskiden en az 5 kişi ile kurulmaktaydı, yeni düzenlemeye göre en az 1 kişi ile kurulabiliyor.

-Minimum sermaye tutarı 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

-Şirkete en az 1 tane denetçi istihdam edilmesi gerekmektedir.

Bu şartlara uyan anonim şirketler yasal olan her türlü ekonomik faaliyette bulunabilir. Fakat ana sözleşmesinde ticari faaliyetin açıkça belirtilmesi zorunludur. Ana sözleşmede yer alması gerekenler şunlardır:

-Ana sözleşme yazılı bir metin olarak hazırlanmalı ve kurucu veya kurucular tarafından imzalanmalıdır. İmzalandıktan sonra notere onaylatılması gerekmektedir. Ek olarak imzaları onaylanan noterce, esas sözleşmenin altına, esas sermayeyi oluşturan payların tamamının kurucular tarafından esas sözleşmede taahhüt olduğuna dair şerh konulması gerekiyor.

-Ticari unvan bulunmalıdır.

-Şirketin faaliyet alanı belirtilmelidir.

-Şirketin süresinin belirtilmesi gerekmektedir.

-Şirketin ne kadar sermayesi olduğu belirtilmelidir.

-Kar dağıtım sistemi yer almalıdır.

Ana sözleşme hazırlandıktan sonra notere imzalatılır ve imzanın ardından anonim şirket kurulmuş olur. Ana sözleşmenin bir nüshasının da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya şirketin faaliyet alanına göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığına verilmesi gerekir.

Son Güncelleme: 01.03.2020 14:56
Anahtar Kelimeler:
Anonim şirket Nasıl KurulurAnonim şirket Nasıl DevredilirAnonim şirket Nasıl KapatılırAnonim şirket Nasıl AçılırAnonim şirket Nasıl OlurAnonim şirket Nasıl Kurulur örnekAnonim şirket Nasıl Olunur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamuda Tasarruf Devri !
Kamuda Tasarruf Devri !
Bu Sene Emeklinin Bayram ikramiyelerine Zam Var mı ? İkramiyeler Ne Zaman Ödenecek ?
Bu Sene Emeklinin Bayram ikramiyelerine Zam Var mı ? İkramiyeler Ne Zaman Ödenecek ?
Altın İnişe Geçti ! Düşüş Daha Sürecek mi ? 1 Mart Altın fiyatları
Altın İnişe Geçti ! Düşüş Daha Sürecek mi ? 1 Mart Altın fiyatları
Sera kurma devlet teşvikleri nelerdir? Sera kurma devlet teşviği nasıl alınır, şartları ne?
Sera kurma devlet teşvikleri nelerdir? Sera kurma devlet teşviği nasıl alınır, şartları ne?
İŞKUR İş İlanları ile 41 şehirde personel alımı başvuruları başladı!
İŞKUR İş İlanları ile 41 şehirde personel alımı başvuruları başladı!
Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi nedir? Ev alacaklara devletten yeni destek!
Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi nedir? Ev alacaklara devletten yeni destek!

Popüler Haberler

Malazgirt Belediyesine köy korucusu alımı yapılacak! Başvuru şartları ve detaylar!
Kuaförüm sensin yarışması Emre Demirci kimdir?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Başak Kuvel ve Hanife kimdir?
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Reva Mert kimdir? Reva Mert hakkında bilgiler
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacıları Metin ve Azize Kendir kimdir?
Fındık fiyatları ne kadar? 2 Mart 2020 Pazartesi Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Rüyada bıçak görmek ne demektir? Rüyada bıçak görmek ve bıçaklandığını görmenin anlamı ve tabiri
Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Mart 2020 Pazar
Rüyada deniz görmek ne demektir? Rüyada deniz görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada şahin görmek ne demektir? Rüyada şahin görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada cam görmek ne demektir? Rüyada cam görmenin anlamı ve tabiri
En etkili yaşlanma karşıtı cilt ürünleri tavsiyeleri
Arabanın lastik basıncı kaç olmalı? Araç PSI ve BAR bilgisi nerede yazar?
Çukur Emir kimdir? Uğur Aslan rol aldığı yapımlar ve diziler
Burun estetiği yapacaklar için önemli uyarılar
Savaşçı dizisi neden yok? Savaşçı dizi 95. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? neden yayınlanmadı?
3600 günden emekli olma şartları nelerdir?
Günlük burç yorumları 3 Mart 2020 Salı - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Rüyada tavuk görmek ne demektir? Rüyada tavuk görmenin anlamı ve tabiri
Kanalların yayın akışları 2 Mart Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
2020 yılı fakir ve muhtaç maaşı ne kadar oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.