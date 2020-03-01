Anonim şirket nasıl kurulur? AŞ kurmak için şartlar nedir, neler gereklidir?

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirketleri ortakları bulunan, sermayesi bölünmüş olan hemen hemen her türlü yasal ekonomik faaliyette bulunabilen şirketlerdir. Türk ticaret kanunu 269.maddesinde yapılan tanıma göre anonim şirketler şu şekilde belirtilmiştir;

Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile ortaklarının sorumluluğu, taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile sınırlı bulunan şirkettir. Bu şirketin kurulması için anonim şirketlerinin gerekli şartları taşıyıp bakanlığa başvurması gerekmektedir.

Anonim Şirket Kurma Şartları

-Anonim şirketler eskiden en az 5 kişi ile kurulmaktaydı, yeni düzenlemeye göre en az 1 kişi ile kurulabiliyor.

-Minimum sermaye tutarı 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

-Şirkete en az 1 tane denetçi istihdam edilmesi gerekmektedir.

Bu şartlara uyan anonim şirketler yasal olan her türlü ekonomik faaliyette bulunabilir. Fakat ana sözleşmesinde ticari faaliyetin açıkça belirtilmesi zorunludur. Ana sözleşmede yer alması gerekenler şunlardır:

-Ana sözleşme yazılı bir metin olarak hazırlanmalı ve kurucu veya kurucular tarafından imzalanmalıdır. İmzalandıktan sonra notere onaylatılması gerekmektedir. Ek olarak imzaları onaylanan noterce, esas sözleşmenin altına, esas sermayeyi oluşturan payların tamamının kurucular tarafından esas sözleşmede taahhüt olduğuna dair şerh konulması gerekiyor.

-Ticari unvan bulunmalıdır.

-Şirketin faaliyet alanı belirtilmelidir.

-Şirketin süresinin belirtilmesi gerekmektedir.

-Şirketin ne kadar sermayesi olduğu belirtilmelidir.

-Kar dağıtım sistemi yer almalıdır.

Ana sözleşme hazırlandıktan sonra notere imzalatılır ve imzanın ardından anonim şirket kurulmuş olur. Ana sözleşmenin bir nüshasının da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya şirketin faaliyet alanına göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığına verilmesi gerekir.