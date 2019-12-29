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Antalya'da senetle araba satışı yapan galeriler

Banka kredisi kullanmak yerine senetle araba almak, birçok kişinin tercih ettiği bir yöntemdir. Antalya’da ikamet edenler için, Antalya’da senetle araba satışı yapan galerileri araştırdık.

29 Aralık 2019 Pazar 10:54
Antalya'da senetle araba satışı yapan galeriler

Günümüzde çoğu kişi bankadan kredi çekmek yerine, peşinatsız bir şekilde senet ile araba satın alıyor. Alıcılara bu imkânı büyük firmalar ve galeriler sağlıyor. Ancak senet ile araba alırken dikkatli olmanızda fayda var.

Antalya’da senetle araba nasıl alınır?

Antalya’nın Kepez bölgesinde birçok galeri bulunmaktadır. Özellikle Akdeniz Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan Antalya Oto Galeri Pazarı sayesinde istediğiniz arabaya kolaylıkla ulaşma imkanı elde ediyorsunuz. Senetle araba alırken dikkat etmeniz gereken hususlar:

  • Aracın satışının sizin üzerine verilip verilmediği,
  • Hasar kayıt kontrolü,
  • Araç eksper raporu ve KM kontrolü,
  • Araç rehin koyuluyorsa tarihi

Daha sonra mağdur olmamak için öncelikle bu kriterlere dikkat etmek gerekir. ayrıca hemen hemen her yerde bulunan ekspertizler sayesinde araca kolayca eksper raporu alabilirsiniz.

Antalya Kepez’de senet ile araba alınabilecek yerler:

  • WOWWO Antalya Şubesi

Wowwo Antalya şubesi, Muratpaşa Yenigün mahallesinde yer almaktadır. Havaalanı yolu olarak bilinen ana cadde üzerinde büyük bir mağazadır.

Wowwo’nun öne çıkan avantajları:

  • Bankalardan kredi çekemeyen, sicili bozuk olan veya ödemesi devam eden kredisi olan herkes Wowwo’dan araba satın alabilir.
  • Dilediğiniz zaman (borcu devam etse bile) aracınızı firmaya geri satabilirsiniz.
  • Wowwo, satın alacağınız araçlar için 1 yıl süreli garanti hizmeti verir.
  • Borcunuzu erken kapatmanız durumunda ciddi indirimler uygulanır.
  • Kasko ve sigortalarda da %50’ye varan iskontolar uygular.

Adres: Yenigün, Mevlana Cd. No:64, 07310 Muratpaşa/Antalya

(0212) 709 81 81

  • BİRARABAM

Antalya’nın birçok noktasında hizmet veren firmalardan biri Birarabam firmasıdır. Firma ile iletişime geçerek senetle araba alabilirsiniz. Birarabam firması, Antalya Muratpaşa ilçesinde birçok yerde hizmet veriyor.

Adres: Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı İsmail Aynur Akçor İş Merkezi 25/A Muratpaşa / Antalya

Tel: 0242 248 94 54

Antalya içinde bu firmalarla senet ile araba satın alabilirsiniz. Sicilinizde veya ödeme imkanlarında bir problem bulunmazsa aracınızı en fazla 2-3 iş gününde teslim edeceklerdir. Ayrıca sicilinizin uygun olması durumunda bankalarda taşıt kredisi de alabilirsiniz.

Son Güncelleme: 29.12.2019 10:54
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