İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113329
ALTIN
285.442
DOLAR
5.9358
STERLİN
7.6923
EURO
6.5872

Araç kredisi için arabanın tamamına kredi kullanılır mı? Arabanın tamamına kredi veren bankalar

Bazı vatandaşlar hayallerindeki araçları satın alabilmek için taşıt kredisi kullanmayı tercih ediyorlar. Bankalar tarafından sunulan taşıt kredisi hizmeti pek çok vatandaş tarafından kullanılıyor. Peki araç kredisi için arabanın tamamına kredi kullanılır mı? Vatandaşlar arabanın tamamına kredi veren bankaları araştırıyorlar. İşte araçların tümü için kredi veren bankalar…

25 Aralık 2019 Çarşamba 19:55
Araç kredisi için arabanın tamamına kredi kullanılır mı? Arabanın tamamına kredi veren bankalar

Araba günümüzde en büyük ihtiyaçlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Vatandaşlar sahip olmak istedikleri araçları satın alabilmek için bankalar tarafından sunulan taşıt kredilerine başvurmaktadırlar. Bankalar arasında satın alınacak taşıtların tüm bedelleri için kredi veren bankaların hangileri olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu olarak görülüyor.

Arabanın Tümü için Kredi Alma Koşulları

Araçların tüm bedelleri kadar kredi alabilmek için bankalar tarafından belirlenmiş koşulların sağlanması gerekmektedir. Aşağıdaki kısımda araçların tüm bedelleri için kredi çekme koşulları sıralanmıştır.

  • Sıfır araç alımlarında arabanın faturası
  • İkinci el araç alımlarında aracın ruhsatı
  • İkinci el araç alımlarında aracın üzerinde vergi borcu ve ipotek olmaması
  • Aracın en fazla 6 yaşında olması
  • 72 aydan daha yaşlı araçlar için araç kredisi faiz oranları üzerinden kredi verilmektedir.
  • Kredi çekecek kişinin kredi notunun yeterli seviyede olması
  • Araç satın alacak kişinin düzenli bir gelire sahip olması
  • Araç satın alacak kişinin minimum 4 ay aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışarak geçirmiş olması
  • Düzenli maaşa sahip olmayan, çiftçilik ya da hayvancılık ile uğraşan kişilerin sahip oldukları malları teminat olarak belirtmesi.
  • Kira geliri olan kişilerin kira kontratı ile başvuruda bulunması

Araçların Tümü için Kredi Sağlayan Bankalar

Aşağıdaki kısımda araç satın alınması sırasında araçların tüm bedelleri için kredi veren bankalar sıralanmıştır.

  • Garanti Bankası,
  • Ziraat Bankası,
  • Akbank,
  • Halkbank,
  • Vakıfbank,
  • Yapı kredi,
  • ING Bank,
  • HSBC,
  • Şekerbank,
  • QNB Finansbank,
  • Türkiye Ekonomi Bankası,
  • İş Bankası

Yukarıdaki kısımda sıralanmış olan bankaların araçların tüm bedelleri kapsamında kredi sağlamaktadırlar. Diğer yandan özel ve kurumsal diğer bankalarda araçların bedellerinin %75’i kadar kredi verilmektedir. Bu bankalar ile araçların bedellerinin tümü için kredi çekilebilmesi için alınacak 0 kilometre araçların faturasının yüksek bedelle kestirilmesi ve ikinci e araçlarda ise anlaşma değerinin yüksek gösterilmesi olarak yapılabilmektedir.

Araçların tümüne kredi veren bankalar arasında en düşük faiz oranına sahip banka Vakıfbank olarak karşımıza çıkmaktadır. En düşük miktarda kredi veren banka ise Ziraat Bankası olarak görülmektedir.

Araç Kredisi Çekmek İçin Talep Edilen Belgeler

Aşağıdaki kısımda araç kredisi çekerken bankalar tarafından talep edilen belgeler sıralanmıştır.

  • Başvuru yapan kişinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Başvuru yapan kişinin gelir durumunu gösteren belge
  • Noter satış sözleşmesi
  • Ticari araçlar için son 3 seneye ait bilanço ve gelir tablosu
  • Vergi levhası
  • Şirketler için Ticaret Sicil gazetesi
  • İmza sirküleri
Son Güncelleme: 25.12.2019 19:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan asgari ücret ile ilgili önemli açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan asgari ücret ile ilgili önemli açıklama
Yeni ibareli banknotlara sahip vatandaşlara Merkez Bankasından önemli duyuru
Yeni ibareli banknotlara sahip vatandaşlara Merkez Bankasından önemli duyuru
Boeing'te şok istifa! Şirket CEO'su Muilenbur görevinden ayrıldı
Boeing'te şok istifa! Şirket CEO'su Muilenbur görevinden ayrıldı
Astaldi'nin üçüncü köprüdeki hisselerine Çinli şirketler talip oldu
Astaldi'nin üçüncü köprüdeki hisselerine Çinli şirketler talip oldu
2020 Motorlu Taşıt Vergi oranları açıklandı! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
2020 Motorlu Taşıt Vergi oranları açıklandı! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
KOSGEB'den KOBİ'lere 2020 yılında 2 milyar liralık destek müjdesi
KOSGEB'den KOBİ'lere 2020 yılında 2 milyar liralık destek müjdesi

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 26 Aralık Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Fiili hizmet zammı nedir? Fiili hizmet zammı şartları nelerdir, kimler yararlanabilir?
Araç kredisi için arabanın tamamına kredi kullanılır mı? Arabanın tamamına kredi veren bankalar
Borç transfer kredisi nedir? Tüm borçları tek bankada nasıl toplarım? Kredi kartı borç transferi
Provizyonda bekleyen işlem ne demektir? Provizyonda bekleyen işlem iptal edilebilir mi?
SGK implant diş tedavisini karşılıyor mu? SGK'nin implant tedavi ücreti karşılama şartları
KYK bursu nasıl çıkarılır? Kyk burs alma ve çıkma şartları nelerdir?
AGİ formu nedir? Agi için nasıl başvuru yapılır? Agi başvuru form doldurma işlemleri
Günlük burç yorumları 26 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
Başkasının adına vekalet ile kredi çekilir mi? Vekalet ile kredi işlemleri
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Goncanur Beki ve Emine Beki kimdir?
Sefirin Kızı Elvan kimdir? Gerçek adı nedir? Hivda Zizan Alp hakkında bilgiler
Rapor parası merkeze gönderildi ne demektir, ne anlama geliyor?
2020 1. sınıf inşaat maliyetleri ne kadar oldu?
Kira depozitosu yasal mıdır? Kira depozitosunun kanunda yeri
Yurtiçi kargo sorgulama ve kargo takibi işlemleri
Instagram sahte hesap nasıl şikayet edilir? İnstagram hesap şikayet form adresi
WhatsApp 1 kez iletildi nedir? WhatsApp'tan yeni iletildi bilgisi özelliği
Kredi kartı ile otomatik ödeme talimatı nasıl verilir? Otomatik ödeme talimatı verme ve iptal etme
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem diziye geri dönüyor mu? Deniz Çakır yeniden EDHo kadrosunda!
Evde organik sabun yapımı ile para kazanma yöntemi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.