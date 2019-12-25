Araç kredisi için arabanın tamamına kredi kullanılır mı? Arabanın tamamına kredi veren bankalar

Araba günümüzde en büyük ihtiyaçlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Vatandaşlar sahip olmak istedikleri araçları satın alabilmek için bankalar tarafından sunulan taşıt kredilerine başvurmaktadırlar. Bankalar arasında satın alınacak taşıtların tüm bedelleri için kredi veren bankaların hangileri olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu olarak görülüyor.

Arabanın Tümü için Kredi Alma Koşulları

Araçların tüm bedelleri kadar kredi alabilmek için bankalar tarafından belirlenmiş koşulların sağlanması gerekmektedir. Aşağıdaki kısımda araçların tüm bedelleri için kredi çekme koşulları sıralanmıştır.

Sıfır araç alımlarında arabanın faturası

İkinci el araç alımlarında aracın ruhsatı

İkinci el araç alımlarında aracın üzerinde vergi borcu ve ipotek olmaması

Aracın en fazla 6 yaşında olması

72 aydan daha yaşlı araçlar için araç kredisi faiz oranları üzerinden kredi verilmektedir.

Kredi çekecek kişinin kredi notunun yeterli seviyede olması

Araç satın alacak kişinin düzenli bir gelire sahip olması

Araç satın alacak kişinin minimum 4 ay aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışarak geçirmiş olması

Düzenli maaşa sahip olmayan, çiftçilik ya da hayvancılık ile uğraşan kişilerin sahip oldukları malları teminat olarak belirtmesi.

Kira geliri olan kişilerin kira kontratı ile başvuruda bulunması

Araçların Tümü için Kredi Sağlayan Bankalar

Garanti Bankası,

Ziraat Bankası,

Akbank,

Halkbank,

Vakıfbank,

Yapı kredi,

ING Bank,

HSBC,

Şekerbank,

QNB Finansbank,

Türkiye Ekonomi Bankası,

İş Bankası

Aşağıdaki kısımda araç satın alınması sırasında araçların tüm bedelleri için kredi veren bankalar sıralanmıştır.

Yukarıdaki kısımda sıralanmış olan bankaların araçların tüm bedelleri kapsamında kredi sağlamaktadırlar. Diğer yandan özel ve kurumsal diğer bankalarda araçların bedellerinin %75’i kadar kredi verilmektedir. Bu bankalar ile araçların bedellerinin tümü için kredi çekilebilmesi için alınacak 0 kilometre araçların faturasının yüksek bedelle kestirilmesi ve ikinci e araçlarda ise anlaşma değerinin yüksek gösterilmesi olarak yapılabilmektedir.

Araçların tümüne kredi veren bankalar arasında en düşük faiz oranına sahip banka Vakıfbank olarak karşımıza çıkmaktadır. En düşük miktarda kredi veren banka ise Ziraat Bankası olarak görülmektedir.

Araç Kredisi Çekmek İçin Talep Edilen Belgeler

Aşağıdaki kısımda araç kredisi çekerken bankalar tarafından talep edilen belgeler sıralanmıştır.