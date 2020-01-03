Aralık enflasyon rakamlarına göre kira zamları belli oldu! 2020'de kiralara ne kadar zam yapılacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu yüzde 11.84 olarak açıkladı. Ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği kira zam oranları da netleşmiş oldu.

TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerinde, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 0,74, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterirken, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,84, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 7,36 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2019 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alınacak ve kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 15,18 olarak hesaplanacak. Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma hukuksal yoldan dava açma hakkı bulunuyor.

2020 Kira artış oranı hesaplaması se şu şekilde olacak;

Mevcut kira bedeli 1000 TL olan bir kiracının kiracının kira bedeli 1.151 lira olacak

Kamu lojmanları kira zammı için uygulanacak olan oranlar da yine Aralık enflasyon rakamlarıyla belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan oranlar Milli Emlak Genel Tebliği ile açıklandı. Buna göre Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında kalan kamu konutlarının bu yıl her bir metrekare aylık kira bedelleri ile aylık kira bedeli dışında kalan ve konutta oturanlarca karşılanması gereken bedellere Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi oranları dikkate alınarak yüzde 14 oranında artış sağlandı.