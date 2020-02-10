Artvin Hopa'daki kar fırtınası izleyenleri hayrete düşürdü

Artvin'de 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışında kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bildirildi.

Belediye ekipleri de kapalı mahalle yollarını açmak için çalışma başlatırken valilik kararıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verilmişti.

Yoğun kar yağışı sonrasında Meteoroloji Genel Müdürlüğüilçesindegörüntüsü yayınladı. Resmi Twitter Hesabından yayınlanan görüntüler ise izleyenleri hayrete düşürdü.

Hopa'da denizden gelen kar fırtınasının şehir merkezine doğru gelen görüntüleri büyük ilgi çekerken aynı zamanda paylaşım rekorları da kırdı.

İşte o görüntüler: