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Artvin Hopa'daki kar fırtınası izleyenleri hayrete düşürdü

Artvin'de yoğun olarak devam eden kar yağışı Hopa ilçesini de etkisi altına aldı. İlçede deniz üzerinden gelen kar fırtınasına ait görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

10 Şubat 2020 Pazartesi 13:52
Artvin Hopa'daki kar fırtınası izleyenleri hayrete düşürdü

Artvin'de 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışında kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bildirildi. 

Belediye ekipleri de kapalı mahalle yollarını açmak için çalışma başlatırken valilik kararıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verilmişti.

Yoğun kar yağışı sonrasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hopa ilçesinde kar fırtınası görüntüsü yayınladı. Resmi Twitter Hesabından yayınlanan görüntüler ise izleyenleri hayrete düşürdü.

Hopa'da denizden gelen kar fırtınasının şehir merkezine doğru gelen görüntüleri büyük ilgi çekerken aynı zamanda paylaşım rekorları da kırdı.

İşte o görüntüler:

Anahtar Kelimeler:
ArtvinHopaKar Fırtınası
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