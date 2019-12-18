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Asgari ücret 2020 ocak zammı belli oldu mu? Asgari ücret maaşı ne kadar olacak?

Asgari ücret komisyonun ikinci toplantısı tamamlandı ve milyonlarca asgari ücretli çalışan asgari ücret 2020 Ocak zammı belli oldu mu ve asgari ücret maaşı ne kadar olacak sorularının yanıtını araştırıyor. Dr. Okan Güray Bülbül, 2020 asgari ücretin en az 2500 TL seviyesinde olması gerektiğini açıkladı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 22:14
Asgari ücret 2020 ocak zammı belli oldu mu? Asgari ücret maaşı ne kadar olacak?

2020 yılında asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin meraklı bekleyiş devam ediyor. Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı konusuna ilişkin komisyondaki son durum merak ediliyor. Asgari ücret zammı konusunda heyecan her geçen gün artarken, 2020 yılında geçerli olması beklenen asgari ücretin belirleme çalışmaları konusunda ikinci toplantı yapıldı. Komisyonda; ekonomik ve sosyal gelişmelere ilişkin sunumların yapılması ve 2020 hedeflerinin paylaşılması bekleniyor.

‘’Asgari ücret 2500 TL seviyesine çıkmalı’’

Dr. Okan Güray Bülbül, ekonomik verilerin asgari ücret zammını karşılayabileceğini aktardı. Asgari ücretli çalışanın satın alma gücünün korunabilmesi, onuruna yakışır bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için asgari ücretin 2500 TL seviyesine çıkması gerektiği belirtildi.

Bülbül, Türk-İş cephesinden asgari ücretin minimum 2578 TL, DİSK’in ise 3200 TL olması gerektiği görüşlerini sunduğunu kaydetti. Hak-İş’in ise görüşmelerde bütüncül hareket edilmesi ve konfederasyonların bir rakamda mutabakata varmasıyla ortak açıklama yapılmasının hedeflendiğini belirten Bülbül, vergi adaleti konusuna işaret etti.

‘’Vergi yükü kaldırılırsa asgari ücret yüzde 6.6 artacak’’

Bülbül, üç konfederasyonun da vergi yükünün kaldırılması konusunda mutabık kaldığını belirterek ‘’Bu gerçekleşirse asgari ücret yüzde 6.6 oranında artmış olacak. Böyle bir gelişme vergi adaleti bakımından da önemli bir hamle olacak.’’ diye konuştu.

‘’Asgari ücret desteği sürerse, işverenin bakış açısı değişir’’

Asgari ücretle istihdamın koruyucu nitelikte olması gerektiğinin altını çizen Bülbül, asgari ücret desteğinin sürüp sürmeyeceği konusunun en kritik hususlardan birisi olduğunu belirtti. 2016 yılından beri uygulanan, asgarinin maliyetini azaltan uygulamanın sürmesiyle işverenin bakış açısının değişeceğini kaydetti.

Son Güncelleme: 18.12.2019 22:14
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