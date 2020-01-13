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Asgari ücret 2020'de yoksulluk sınırının altında kaldı.

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından gündemde yeni tutar ile ilgili olarak birçok açıklama yer aldı. Kamu Sen'in gerçekleştirdiği araştırmaya göre 1 kişinin yoksulluk sınırının 3 bin 408 TL 93 kr olduğu belirlenirken; asgari ücret 2020'de yoksulluk sınırının altında kaldı.

13 Ocak 2020 Pazartesi 22:25
Asgari ücret 2020'de yoksulluk sınırının altında kaldı.

 

2020 yılı için asgari ücret AGİ dahil olmak üzere 2324 TL olarak belirlendi. Hükumetin asgari ücrete burada uyguladığı artış ise 75 TL olarak belirlendi. Bu düzeyin belirlenmesinin ardından Türkiye Kamu Sen'in açıklaması infiale yol açtı. Kamu Sen'in Ar-Ge biriminin gerçekleştirdiği araştırmaya göre 2020 yılında tek kişinin yoksulluk sınırı 3 bin 408 TL 93 kuruş olduğu belirlendi. Dört kişiden oluşan bir aile için geçim haddinin ise 6 bin 897 TL 69 kuruş olduğu ifade edildi. Bu bağlamda 2020 yışında 2324 TL tutarında asgari ücret alan bir işçi yoksulluk sınırının 1084 TL altında geçinmeye çalışacak.

Aktarılan verilerde dört kişilik aile için geçim haddi önceki aya kıyasla %0,56 arttırılırken, tek kişinin açlık sınırı ise önceki aya kıyasla %0,41 artış ile 2.636 TL olarak belirlendi. Bu bağlamda 2020 asgari ücreti, 2019'daki geçim düzeyine ulaşamamış oldu.

 

4 kişilik ailenin aylık gıda harcamasının 1.548 TL olduğu aktarılırken, kira ise 1,012.18 TL olarak hesaplandı. Bu düzey Aralık 2019 ortalama maaş düzeyinin %25.22'sine tekabul ediyor.

Son Güncelleme: 13.01.2020 22:25
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