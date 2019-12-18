Asgari ücret görüşmelerinde kritik gün! 2020 asgari ücrette yeni rakam ne olacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve işçi ve işveren sendika temsilcileri bugün 2020 yılı asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü kez toplanacaklar. Milyonlarca asgari ücret çalışanı ise bugün toplantıdan çıkacak sonucu merakla bekliyor.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanılacak olan görüşmeye, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat katılacak. Görüşmede ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde sunulan ilk rakamların tekrar sunulması bekleniyor.

İşçi ve işveren taleplerinin netlik kazandığı toplantı öncesinde Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyetinin belirlendiği 2 bin 578 liranın altındaki rakamı ise müzakereye koymama kararı aldı. TİSK ise TÜİK'in, belirlediği salt gıda harcamasıyla ilgili komisyona bir rakam sunmasına karşı çıkarak, asgari ücret tespitinde iş gücü maliyetlerinin, rekabet gücünün, yatırımlan ile birlikte dikkate alınmasını savunuyor.

2020 yılında asgari ücret desteğinin 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesini öngören TİSK, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmamasını, yüzde 5 olan SGK İşveren Desteği'nin yüzde 6'ya yükseltilmesini, bunun toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep etmişti. Buna göre işveren temsilcileri 2 bin 20 TL olan asgari ücretin 2020'de en fazla 2 bin 262 TL olması görüşünde.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise yaptığı açıklamada, "hem geçim ücretini hem de milli gelir artışını dikkate aldığımızda asgari ücret talebimiz en az net 3 bin 200 TL'dir." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğini yapacağı toplantı ise saat 14.00'da başlayacak.