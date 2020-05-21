Ülkemizin çalışan kesiminin büyük bir çoğunluğu asgari ücret ile çalışmaktadır. Asgari ücret bilindiği üzere günlük 98,10 lira olarak hesaplanır ve çalışana bir aylık asgari ücret 30 gün üzerinden hesaplandığında 2 bin 943 olarak yatmaktadır. Bu ay mayıs ayının 31 çekmesiyle birlikte asgari ücret tabi olarak yükselecektir. 30 günlük hesaplamanın üzerine bir günlük tutar olan 98,10 TL de eklenerek hesaplara yatmalıdır. Maaşlar alınırken maaş bordrosu talep edilmelidir ve ücretler eksik alınmamasına dikkat edilmesi gerekir.

Ülke maaş grafiğinin çoğunluğunu oluşturan asgari ücretle ödemelerde, asgari ücret miktarının aydan aya değiştiği halen pek çok vatandaş tarafından bilinmemekte. Aylık maaş hesaplamaları yapılırken bir günlük ödeme 98,10 TL olmakla birlikte bir ayda 30 gün üzerinden hesaplandığında net 2 bin 324 olarak vatandaşa ödenir. Peki geri kalan altı ayda yani 31 çeken aylarda bu bir günlük ek ödeme yatıyor mu? Elbetteki yatıyor ve bu hala birçok insan tarafından bilinmiyor. Milyonlarca asgari ücretle çalışan vatandaşın büyük bir kısmı aylık ödemesinin hesaplama şeklini bilmiyor ve ödemesinin sabit olduğunu düşünüyor.

Asgari ücret mayısta yüksek ödenecek

Her yıl yeniden düzenlenen ve zamlara tabi tutulan asgari ücret miktarı 2020 yılında brüt 2 bin 943 TL ve net olarak 2 bin 324 TL olarak vatandaşa açıklandı. Asgari ücret içerisinde AGİ adı verilen 220 TL bekar ve çocuksuz bir çalışan için ödenmektedir ve AGİ dahil toplamda net 2 bin 324 TL olarak belirlenmiştir. Toplamda açılanan brüt miktar olan 2 bin 943 lira2nın 8398 TL’lik kısmı ise vergi ve prim ücreti olarak kesilmektedir. Kesilen ücret miktarları aralık ayının sonuna kadar geçerli olmakla birlikte yapılan ek ödemelerde aynı şekilde aralık ayının sonuna kadar geçerli olacaktır.

Asgari ücret 98,10 TL

Aylık ücret bordronuzu aldığınızda dikkat etmeniz gereken hususlar,

Asgari ücret ödenen en düşük ücret anlamına gelmektedir.

Bir işçiye asgari ücretin altında ücret verilmesi kesinlikle yasaktır.

Asgari ücretin altında maaş verilmesi için işçi başına ücret aylık 289 TL’dir.

İşverenin asgari ücretin altında maaş ödemesi işçi için haklı bir fesih sebebi sayılmaktadır.

Vergi diliminden ötürü asgari ücret miktarının düşmesinden dolayı aradaki fark asgari geçim indirimi şeklinde ilave edilir.

Asgari ücret ile çalışan bir işçi ayda 195 saat çalışmaktadır ve bu sürenin üzerine çıkıldığında ek mesai ücreti isteme hakkına sahiptir.

2020 yılı için asgari ücret desteği 75 TL olarak açıklanmıştır.

Asgari ücretten kesilen vergiler sırası ile Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Sigorta Primi İşçi Payı ve İşsizlik Primi İşçi Payı’dır.

Asgari ücretin haciz payı ücretin üçte birinden çok dörtte birinden az olamaz.

31 çeken aylarda bir günlük ilave ücret işveren tarından ödenmek zorundadır.

2020 yılının asgari ücretleri günlük olarak hesaplandığında brüt günlük miktar 98,10 TL, net günlük miktarı 77,45 TL olarak açıklanmıştır. Belirlenen miktarlar bir ayı 30 gün olarak hesaplamıştır ve 31 çeken aylardaki fazladan bir gün işyerleri tarafından çalışana ödenmek zorundadır. Bu ücret daha önceden belirtildiği gibi 98,10 TL’dir. Toplam olarak hesaplandığında ise bir yılda 7 ay 31 gün çekmektedir. Bu da aylık 686,7 TL ek ödeme demektir. Asgari ücretle çalışan vatandaş bu bilgiyi dikkate almalıdır ve maaş bordrolarını kontrol etmelidir. 31 çeken bir ayda yine 30 günlük olarak maaşı hesaplanmış ise ek bir günlük ödemesinin işverenden talep etmelidir.

Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, ekim ve Aralık ayları 31 çeken aylardır ve bu aylarda ilave bir günlük ödeme olan 98,10 TL yıllık 686,60 TL ek ödeme yapmaktadır. Çalışanlar bu aylarda maaş bordrolarını kontrol ederek imzalamalıdır ve işvereninden bu ücreti talep etmelidir.

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Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 14:24