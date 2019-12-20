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Asgari ücret tekliflerinde son durum; Sendikalar ücret taleplerini açıkladılar

2020 yılı asgari ücret görüşmeleri sürerken son olarak sendikalar yaşam maliyet hesaplamaları doğrultusunda talep edilecek miktar için tekliflerini açıkladılar.

20 Aralık 2019 Cuma 16:13
Asgari ücret tekliflerinde son durum; Sendikalar ücret taleplerini açıkladılar

2020 yılı asgari ücret görüşmelerinde Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in asgari ücret taleplerini açıkladılar.

Sendikalar araştırma sonuçlarına göre hesaplanan yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğu ve talep edilecek ücretin bu belirlenen miktarın altında olmaması gerektiğini savunarak teliflerini sunarken söz konusu pazarlıkla ilgili Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, bir açıklamada bulundu.

Irgat yaptığı açıklamada, "Türk-İş’in 32 yıldır yaptığı araştırmalar sonucu yaşam maliyetinin daha önce 2 bin 578 lira olduğunu ifade etmiştik. 2 bin 578 liranın altında olmamak koşuluyla bu 2020 için geçerli olacağı için bunun üstünde bir rakamı değerlendirmeye alacağımızı bunun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacağımızı ifade ediyoruz. Onun altında bir karara katılmayacağımızı ortak olarak ifade ediyoruz. Şu ana kadar bize bir rakam teklif etmedi” diye konuştu.

Son Güncelleme: 20.12.2019 16:13
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