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Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

7 milyonu aşkın işçiyi yakından ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı ne zaman yapılacak ve asgari ücret ne zaman belli olacak tartışmalarının yanıt bulması için geri sayım başladı. Son toplantısını kısa bir süre sonra düzenleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 asgari ücretini tespit edecek.

26 Aralık 2019 Perşembe 11:53
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2020 asgari ücret için düzenlediği toplantılar büyük bir hızla devam ediyor. 7 milyonu aşkın işçinin heyecanla beklediği karar Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bu hafta kamuoyuna duyurulacak. Asgari ücretin tespit edilmesi için 3 kere toplanan komisyon, son toplantısını Salı veya Çarşamba günü düzenleyecek. 1 Ocak 2020 itibariyle uygulanacak asgari ücretin ne kadar olacağı düzenlenecek son toplantıyla belirlenecek.

Alt sınır 2 bin 578 TL olarak belirlendi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun bir işçinin aylık gıda harcama tutarını 2 bin 331 TL olarak açıkladı. Orta statüdeki kişiler için 2 bin 86 TL ve hafif statüdekiler içinse 1940 TL olarak tespit edildi. İşçi sendikaları olan Türk-İş, HAK-İş ve Disk ise minimum 2 bin 578 TL için masaya oturacaklarını belirtmişti.

‘’İnşallah jestimizi yaparız’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıları süren asgari ücret konusunda işçilere açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan asgari ücret konusunda yaptığı açıklamalarda ‘’İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha.’’ sözleriyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı işaret etmişti. Bakanlığın geldiği son noktanın görüleceğini belirten Erdoğan, ‘’İnşallah tarafları memnun edecek bir adımı atarız.’’ diye konuştu.

Bir asgari ücretlinin işverene maliyeti ne kadar?

Bekar bir işçinin 2019 yılında aldığı asgari ücret brüt 2 bin 558 TL 40 kuruş iken, vergiler ve kesintiler düşürüldüğünde bu tutar 2 bin 20 TL 90 kuruş olarak belirlenmişti.  Bir asgari ücretli çalışanın işveren için toplam maliyeti 3 bin 6 TL 12 kuruş olarak tespit edildi. 2 bin 558 TL 40 kuruş brüt asgari ücretin 396 TL 55 kuruşunu SGK primi, 51 TL 17 kuruşunu işsizlik fonu oluşturmaktadır.

Son Güncelleme: 26.12.2019 11:53
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