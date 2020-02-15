Asgari ücretli çalışanlara 3 ayda bir ikramiye ödemesi teklifi mecliste!

Asgari ücrete yapılan zamın ardından vatandaşlar bu zamı yeterli bulmadı. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından birçok kişi asgari ücrete tepki gösterdi. Bunun üzerine mecliste asgari ücret alan kişilere ikramiye verilmesi gibi teklifler ortaya çıktı.

İlk olarak İyi Parti asgari ücretlilere ikramiye verilmesi konusunda teklif verse de teklif reddedildi. Asgari ücretin net olarak belirlenmesinin ardından İyi Parti tekrar teklif verdi. Asgari ücret alan birisinin yaklaşık 463 TL vergi verdiği düşünüldüğünde vergilerin azaltılması düşünüldü ve bu yeni teklif ile asgari ücrette bulunan vergilerin azaltılması şeklinde değişiklik planlandı. Bu vergilerin üç ayda bir ikramiye şeklinde verilmesi teklif edildi. Teklife göre asgari ücretli çalışana üç ayda bir 463 TL ikramiye verilecek.