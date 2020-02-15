betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120151
ALTIN
308.333
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8948
EURO
6.5497

Asgari ücretli çalışanlara 3 ayda bir ikramiye ödemesi teklifi mecliste!

2020 yılı için asgari ücretin belirlenmesinin ardından birçok kişi asgari ücreti yeterli bulmamıştı. Vatandaşların bu tepkileri üzerine meclis tarafından yeni bir teklif sunuldu. Asgari ücretli çalışanlara 3 ayda bir ikramiye ödemesi olacak mı? İşte detaylar..

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:29
Asgari ücretli çalışanlara 3 ayda bir ikramiye ödemesi teklifi mecliste!

Asgari ücrete yapılan zamın ardından vatandaşlar bu zamı yeterli bulmadı. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından birçok kişi asgari ücrete tepki gösterdi. Bunun üzerine mecliste asgari ücret alan kişilere ikramiye verilmesi gibi teklifler ortaya çıktı.

İlk olarak İyi Parti asgari ücretlilere ikramiye verilmesi konusunda teklif verse de teklif reddedildi. Asgari ücretin net olarak belirlenmesinin ardından İyi Parti tekrar teklif verdi.  Asgari ücret alan birisinin yaklaşık 463 TL vergi verdiği düşünüldüğünde vergilerin azaltılması düşünüldü ve bu yeni teklif ile asgari ücrette bulunan vergilerin azaltılması şeklinde değişiklik planlandı. Bu vergilerin üç ayda bir ikramiye şeklinde verilmesi teklif edildi. Teklife göre asgari ücretli çalışana üç ayda bir 463 TL ikramiye verilecek.

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekmeğe zam geliyor mu? İBB'den Ekmek ne kadar olacak sorusuna cevap!
Ekmeğe zam geliyor mu? İBB'den Ekmek ne kadar olacak sorusuna cevap!
TÜİK 2020 Ocak asgari geçim rakamlarında son durumu açıkladı!
TÜİK 2020 Ocak asgari geçim rakamlarında son durumu açıkladı!
Kara listedekilere sicil affı çıkacak mı? MHP'den sicil affı teklifi
Kara listedekilere sicil affı çıkacak mı? MHP'den sicil affı teklifi
Bakan Soylu talimat verdi, Ankara Mersinli Cihangir'i buldu
Bakan Soylu talimat verdi, Ankara Mersinli Cihangir'i buldu
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Atlasglobal'in iflas başvurusunu açıkladı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Atlasglobal'in iflas başvurusunu açıkladı
2020 Yılı Yatırım Programı resmi gazetede açıklandı!
2020 Yılı Yatırım Programı resmi gazetede açıklandı!

Popüler Haberler

TV8 Survivor 2020 1. Bölüm tanıtımı yayınlandı
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmenin tabiri ve anlamı
2020 yeni torba yasa geliyor! KYK Borcu,Vergi, sicil affı da gündemde! Torba yasa ne zaman çıkar?
Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik neden ağladı?
2020 İOKBS bursluluk sınav başvurusu için son gün ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek?
Tv8 Survivor 2020 hangi günler yayınlanacak? Survivor 2020 yayın tarihleri ve saatleri
İŞKUR üzerinden KPSS şartsız 241 sağlık personeli alınacak! Personel kadroları ve alım şartları nelerdir?
Eser Yenenler Show Neden yok, neden yayınlanmadı? EYS neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Öğretmen dizisinin fragmanı oyuncu kadrosu ve konusu
O Ses Türkiye'de birinci olan ne kazandı? O Ses Türkiye Şampiyonu büyük ödül olarak ne aldı?
Doğduğun Ev Kaderindir Meral kimdir? Gerçek adı nedir? İncinur Sevimli hakkında bilgiler
Mucize Doktor Demir'in babası kimdir? Gerçek adı nedir? Kemal Başar diziden ayrılacak mı?
Merkez Bankası Şubat 2020 PPK toplantısı ne zaman yapılacak? Merkez Bankası faizleri indirecek mi?
O Ses Türkiye finale kalan isimler kimler oldu? O Ses Türkiye 2020 şampiyonu kim olacak? İşte yarı finalistler
THY başvuru şartları neler? THY personel alımına nasıl başvuru yapılır? THY personel alımı yapıyor
Hakan: Muhafız 3. sezon fragmanı yayınlandı! Yeni sezonda neler olacak? Netflix Hakan: Muhafız yeni sezon tanıtımı
Özel hastanelerin ortodontik diş teli fiyatları 2020
2020 Emekliye promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? Hangi bankada emekliye promosyon ödemesi ne kadar?
Hakan: Muhafız: 3. sezon ne zaman başlayacak? Hakan: Muhafız yeni sezon oyuncuları ve konusu ne?
2020 Merkür Retrosu ne zamandır? Merkür retrosu tarihleri ve etkileri nelerdir? 16 Şubat Merkür Retrosu nedir, ne zaman bitecek?
Fox TV Öğretmen dizisinin 1. tanıtım fragmanı yayınlandı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.