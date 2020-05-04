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Asgari ücretliye 3 ayda bir 463 TL ikramiye Meclis’te

Asgari ücretli kişilere 3 ayda bir ikramiye verilmesi Meclis gündemine taşındı. TBMM gündemine getirilen yeni ikramiye tasarısına göre asgari ücretli çalışan kişilere 3 ayda 1 olarak şekilde 463 TL ikramiye ödenecek.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 01:09
Asgari ücretliye 3 ayda bir 463 TL ikramiye Meclis’te

Asgari ücretlileri sevindirecek bir tasarı TBMM gündemine geldi. Meclise sunulan yeni taslağa göre asgari ücretli çalışan kişilere 3 ayda bir ikramiye alma hakkı verilecek. Asgari ücretli çalışan kişilerin ekonomik olarak rahatlaması amaçlayan ikramiye taslağı TBMM gündemine getirildi.

Asgari Ücretlileri Sevindiren Haber

TBMM’ye sunulan yeni tasarı kabul edilirse asgari ücretleri çalışan kişiler 3 ayda bir olmak üzere ikramiye alabilecek. Ayrıca ikramiyenin yanında asgari ücrete yapılan zammın da tekrardan mecliste görüşülebileceği konuşuluyor. Eğer iki tasarı da meclisten geçmezse asgari ücretlerinin alınan ek vergilerin geri ödenmesi konusu gündeme getirilecek.

Asgari Ücretliye 463 TL Ek Ödeme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklamasında, çalışmaların devam ettiğini ve tasarı eğer meclisten geçerse asgari ücretliden vergi alınmayacağını açıkladı. Bunun yanı sıra asgari ücretle çalışan kişilerin gelir durumu için de iyileştirme yapılacak. En düşük asgari ücretle çalışan vatandaşlardan alınan 463 TL vergi ek ödeme olarak kişilere geri ödenecek. Vergi kesintileri 3 ayda bir ikramiye olacak şekilde geri ödenecek.

3 Ayda 1 İkramiye Doğru Mu?

3 ayda 1 ikramiye ödemeleriyle ilgili henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Ancak tasarı meclisten geçerse asgari ücretli kişilerden vergi kesilmeye devam edilecek. Daha sonra bu vergiler 3 ay sonra ikramiye şeklinde geri ödenecek. Şu anda en düşük asgari ücretten 463 TL vergi kesilmektedir. Tasarı onaylanırsa bu kişilere 1 senede 4 kez ikramiye ödenecek.

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Son Güncelleme: 04.05.2020 01:09
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