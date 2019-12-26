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Asgari ücrette sona gelindi! Görüşmeler bugün tamamlanıyor; Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret ile ilgili yürütülen komisyon çalışmaları milyonlarca çalışan tarafından yakında takip edilirken, yeni rakam belirleme çalışmalarında ise neredeyse sona gelindi. Komisyon, dördüncü toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak.

26 Aralık 2019 Perşembe 12:34
Asgari ücrette sona gelindi! Görüşmeler bugün tamamlanıyor; Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

İlk toplantının 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te ve üçüncüsün de 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün dördüncü toplantı için yine Bakanlıkta toplanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında saat 14.00'da başlayacak olan toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek.

Bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş'in, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmama ısrarı devam ederken asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesi, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmaması gibi talepleri bulunan TİSK, asgari ücrette dengelerin gözetilmesi taraftarı olduğunu belirtiyor.

TİSK ise geride kalan görüşmelerde kamuoyuna bir rakam telaffuz etmemekle birlikte, Türk-İş'in 2 bin 578 liralık rakamını yüksek bulduğunu açıklamıştı.

 

İşçi ve işverenlerin tüm dikkatlerinin olacağı toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor.

Son Güncelleme: 26.12.2019 12:34
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