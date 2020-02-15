betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120151
ALTIN
308.333
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8948
EURO
6.5497

Asker ailesine maaş 2020 şartları nelerdir? Asker annesi maaşı almak için nereye başvuru yapılır?

Devlet tarafından asker ve asker ailesine yapılan en büyük yardım asker ailesi maaşı olarak adlandırılan destek türüdür. Asker ailesi maaşından yararlanmak isteyenler ise Asker ailesi maaş 2020 şartları nelerdir? Asker annesi maaşı almak için nereye başvuru yapar? soruları gelmektedir. İşte Asker ailesine maaş yardımı hakkında tüm merak edilenler.

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:43
Asker ailesine maaş 2020 şartları nelerdir? Asker annesi maaşı almak için nereye başvuru yapılır?

Asker ailesine yardım maaşı vatani görevlerini yapan askerlerin ailelerine verilen ve maddi açıdan kolaylıklar sağlayan bir destek türüdür. Bu maaş türü askere giden yardıma muhtaç askerlerin ailelerine yapılan bir yardımdır. Sosyal devletlere bakıldığında bu yardım türü farklı isimlerle her ülkede kullanılmaktadır. Çünkü asker olan kişinin evde çalışabilecek ve maddi açıdan hane halkına destek olabilecek tek kişi olması durumları göz önünde bulundurulduğunda asker olan kişinin ailesinin geçim sıkıntısı olabilir ve zorluklar çekilebilir. Bu yardım asker olan kişiye ödenmektedir ve ödemeler PTT aracılığı ile yapılmaktadır.

Askerlik maaşı şartları nelerdir?

Askerlik maaşı vatani görevini yerine getirmek için askere giden kişinin ailesine yapılan yardıma verilen addır. Askerlik maaşı, bekarsa asker olan kişiye yapılmaktadır. Bu kişi maaşı alamıyorsa anneye eğer anne vefat etmiş ise ödeme babaya yapılmaktadır. Eğer asker evli ise bu yardım nikahlı eşine yapılmaktadır. Resmi nikahı bulunmayan kişilere ödeme yapılmaz. Askerlik maaşı en fazla 12 ay boyunca verilmektedir. Yapılan başvurular sonucunda incelemeler Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilir ve onaylanırsa ödemeler başlar. Bu yardım türünde yapılacak olan ödeme kişi başına 609,67 TL’dir. Bu ücret 2020 yılı için belirlenen muhtaçlık sınırıdır. Muhtaçlık sınırı asgari ücretin 1/3’ü olarak ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca dul aylığı alan kişiler çocukları askere gittiği durumlarda askerlik maaşına başvuru yapamamaktadır. Dulluk maaşı dışında ŞNT, Şartlı Eğitim, Şartlı Sağlık ve gebelik maaşları alanlar bu yardımlardan faydalanabilmektedir. Unutulmaması gereken konu ise başvuru yapacak kişinin herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması gerektiğidir.

Asker annesinin maaşı alabilmek için nereye başvurması gerekmektedir?

Muhtaç Asker Yakın Aylığı, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilmektedir. Başvurular ikamet edilen il veya ilçenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılmaktadır. Başvuru yapmak için gerekli olan belge sadece T.C kimlik kartıdır.

Askerlik maaşı ne kadardır?

Asker ailesi maaşı 2020 yılı için aylık 275 TL olarak belirlenmiştir ancak maaşlar 2 ayda bir yatırıldığı için hesaba 550 TL olarak yatırılır. Ödemeler PTT üzerinden yapılır ve 2 ayda bir çift ayların son haftasında ödeme yapılır.

Askerlik vazifesini yerine getiren kişinin anne, baba, evli ise eşe yapılmaktadır. Eğer asker olan kişinin çocuğu varsa devlet çocuğa da maaş bağlamaktadır. Eğer askerin eşi vefat etmişse çocuklara yapılan öksüz-yetim aylığına ek olarak bu ödemeler çocuklara yapılır.

Asker ailesine maaş sorgulaması nasıl yapılır=

Asker ailesine maaş yardımı sorgulaması yapabilmek için izlenmesi gereken bazı yöntemler bulunmaktadır. bu yöntemler arasında en fazla tercih edilen sosyal politikalar bakanlığının hizmet numaraları olan ALO 144 ve ALO 184 üzerinden yapılmaktadır. Hatlar ücretsizdir ve merak edilen tüm konular hakkında bilgi alınabilir.

Asker maaşı ne zaman yatmaktadır?

Asker ailesi maaşları çift ayıların son haftalarında yatırılmaktadır. Yani 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ayların son haftalarında yapılmaktadır.

Muhtaç asker çocuğu maaşı nedir?

asker çocuk yardımları, babaları askerlik yapan muhtaç çocuklara verilen bir yardımdır. Bu yardımlar çocuk başına yapılmaktadır ve ödemeler baba askerliğini bitirene kadar devam eder.

Asker çocuğu maaşına kimler başvuru yapabilir?

Asker çocuğu yardımından kimler faydalanabilir;

  • Öncelikle çocukların asker çocuğu yardımından faydalanabilmesi için annenin asker ailesi yardımından faydalanıyor olması gerekiyor. Asker ailesi yardımı bağlanmadan asker çocuğu maaşı bağlanamamaktadır.
  • Yardımı alacak anne, baba veya eşin Sosyal Güvencesinin bulunmaması gerekmektedir. Fakat bunlar dışında ailede sosyal güvencesi olan bir bireyin bulunması bu yardımın alınmasına engel değildir. Yani çocuklar adına bu yardımı alacak kişinin Sosyal Güvencesi olmaması gerekmektedir.
  • Çocukların 18 yaşını doldurmamış ve bekar olması gerekmektedir.
  • Sosyal ve Ekonomik Destek Yardımından (SED) yararlanmıyor olması gerekiyor.
  • Çocukların kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmaması gerekiyor. Yani çocuk esirgeme kurumunda ya da yatılı devlet korumasında olmaması gerekmektedir.
  • Diğer kurumlardan asker yardımı adı altında yardım almaması gerekiyor.
  • Fayda sahibi kapsamında 2022 aylığı alan kişiler çocuklar adına bu yardımdan faydalanamaz. Yani çocuklar adına yardımı alacak kişi engelli ve yaşlılık aylığı almıyor olması zorunlu tutulmuştur.
  • Bu yardımdan faydalanan kişinin öksüz-yetim aylığından faydalanamayacağını da belirtmek gerekmektedir.

Asker çocuğu maaşına kimler başvuru yapabilmektedir?

Asker yakını aylığında olduğu gibi bu yardımdan yararlanmak için de kişinin ikametinin bulunduğu il veya ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYFV) başvurması gerekmektedir.

Asker çocuğu aylığı 2020’de ne kadar?

Asker çocuğu maaşları aylık 100 TL olmak üzere 2 ayda bir yatırılan ve 200 TL ödeme yapılan bir maaş türüdür. Önek vermek gerekirse 4 çocuğu olan bir askerin 2 ayda bir alacağı miktar 800 TL’dir. Bu yardımda çocuk sınırlaması yapılmamaktadır. Ödemeler PTT’ye yapılmaktadır. PTT’den maaşı alabilmek için çocuğun veya çocukların kimlikleri yeterli olacaktır.

Son Güncelleme: 15.02.2020 15:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekmeğe zam geliyor mu? İBB'den Ekmek ne kadar olacak sorusuna cevap!
Ekmeğe zam geliyor mu? İBB'den Ekmek ne kadar olacak sorusuna cevap!
TÜİK 2020 Ocak asgari geçim rakamlarında son durumu açıkladı!
TÜİK 2020 Ocak asgari geçim rakamlarında son durumu açıkladı!
Kara listedekilere sicil affı çıkacak mı? MHP'den sicil affı teklifi
Kara listedekilere sicil affı çıkacak mı? MHP'den sicil affı teklifi
Bakan Soylu talimat verdi, Ankara Mersinli Cihangir'i buldu
Bakan Soylu talimat verdi, Ankara Mersinli Cihangir'i buldu
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Atlasglobal'in iflas başvurusunu açıkladı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Atlasglobal'in iflas başvurusunu açıkladı
2020 Yılı Yatırım Programı resmi gazetede açıklandı!
2020 Yılı Yatırım Programı resmi gazetede açıklandı!

Popüler Haberler

TV8 Survivor 2020 1. Bölüm tanıtımı yayınlandı
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmenin tabiri ve anlamı
2020 yeni torba yasa geliyor! KYK Borcu,Vergi, sicil affı da gündemde! Torba yasa ne zaman çıkar?
Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik neden ağladı?
2020 İOKBS bursluluk sınav başvurusu için son gün ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek?
Tv8 Survivor 2020 hangi günler yayınlanacak? Survivor 2020 yayın tarihleri ve saatleri
İŞKUR üzerinden KPSS şartsız 241 sağlık personeli alınacak! Personel kadroları ve alım şartları nelerdir?
Eser Yenenler Show Neden yok, neden yayınlanmadı? EYS neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Öğretmen dizisinin fragmanı oyuncu kadrosu ve konusu
O Ses Türkiye'de birinci olan ne kazandı? O Ses Türkiye Şampiyonu büyük ödül olarak ne aldı?
Rüyada kuzu görmek ne demektir? Rüyada kuzu görmenin anlamı ve tabiri
Fox TV Öğretmen dizisinin 1. tanıtım fragmanı yayınlandı!
Toki Sosyal konut kura sonucu ve ödeme planı sorgulaması nasıl yapılır?
Hercai 33. bölüm fragmanı izleyen herkesi şok etti!
Çin korona virüsün salgınında son durum! 1300 kişi hayatını kaybetti, karantina süresi değişti
Şok hafta sonu geçerli indirimler 15-18 Şubat 2020 kataloğu
Mersinli Cihangir veya Kenedy Dayı kimdir, aslen nerelidir? Ankara beni bulsun dedi, buldular!
Stranger Things yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 4. Sezon Hopper yaşıyor mu, öldü mü?
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?
Hakan: Muhafız: 3. sezon ne zaman başlayacak? Hakan: Muhafız yeni sezon oyuncuları ve konusu ne?
İş mülakatı için görüşmeye giderken sık yapılan hatalar nelerdir? İş mülakatları için öneriler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.