Asker ailesine maaş 2020 şartları nelerdir? Asker annesi maaşı almak için nereye başvuru yapılır?

Asker ailesine yardım maaşı vatani görevlerini yapan askerlerin ailelerine verilen ve maddi açıdan kolaylıklar sağlayan bir destek türüdür. Bu maaş türü askere giden yardıma muhtaç askerlerin ailelerine yapılan bir yardımdır. Sosyal devletlere bakıldığında bu yardım türü farklı isimlerle her ülkede kullanılmaktadır. Çünkü asker olan kişinin evde çalışabilecek ve maddi açıdan hane halkına destek olabilecek tek kişi olması durumları göz önünde bulundurulduğunda asker olan kişinin ailesinin geçim sıkıntısı olabilir ve zorluklar çekilebilir. Bu yardım asker olan kişiye ödenmektedir ve ödemeler PTT aracılığı ile yapılmaktadır.

Askerlik maaşı şartları nelerdir?

Askerlik maaşı vatani görevini yerine getirmek için askere giden kişinin ailesine yapılan yardıma verilen addır. Askerlik maaşı, bekarsa asker olan kişiye yapılmaktadır. Bu kişi maaşı alamıyorsa anneye eğer anne vefat etmiş ise ödeme babaya yapılmaktadır. Eğer asker evli ise bu yardım nikahlı eşine yapılmaktadır. Resmi nikahı bulunmayan kişilere ödeme yapılmaz. Askerlik maaşı en fazla 12 ay boyunca verilmektedir. Yapılan başvurular sonucunda incelemeler Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilir ve onaylanırsa ödemeler başlar. Bu yardım türünde yapılacak olan ödeme kişi başına 609,67 TL’dir. Bu ücret 2020 yılı için belirlenen muhtaçlık sınırıdır. Muhtaçlık sınırı asgari ücretin 1/3’ü olarak ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca dul aylığı alan kişiler çocukları askere gittiği durumlarda askerlik maaşına başvuru yapamamaktadır. Dulluk maaşı dışında ŞNT, Şartlı Eğitim, Şartlı Sağlık ve gebelik maaşları alanlar bu yardımlardan faydalanabilmektedir. Unutulmaması gereken konu ise başvuru yapacak kişinin herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması gerektiğidir.

Asker annesinin maaşı alabilmek için nereye başvurması gerekmektedir?

Muhtaç Asker Yakın Aylığı, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilmektedir. Başvurular ikamet edilen il veya ilçenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılmaktadır. Başvuru yapmak için gerekli olan belge sadece T.C kimlik kartıdır.

Askerlik maaşı ne kadardır?

Asker ailesi maaşı 2020 yılı için aylık 275 TL olarak belirlenmiştir ancak maaşlar 2 ayda bir yatırıldığı için hesaba 550 TL olarak yatırılır. Ödemeler PTT üzerinden yapılır ve 2 ayda bir çift ayların son haftasında ödeme yapılır.

Askerlik vazifesini yerine getiren kişinin anne, baba, evli ise eşe yapılmaktadır. Eğer asker olan kişinin çocuğu varsa devlet çocuğa da maaş bağlamaktadır. Eğer askerin eşi vefat etmişse çocuklara yapılan öksüz-yetim aylığına ek olarak bu ödemeler çocuklara yapılır.

Asker ailesine maaş sorgulaması nasıl yapılır=

Asker maaşı ne zaman yatmaktadır?

Asker ailesine maaş yardımı sorgulaması yapabilmek için izlenmesi gereken bazı yöntemler bulunmaktadır. bu yöntemler arasında en fazla tercih edilen sosyal politikalar bakanlığının hizmet numaraları olan ALO 144 ve ALO 184 üzerinden yapılmaktadır. Hatlar ücretsizdir ve merak edilen tüm konular hakkında bilgi alınabilir.

Asker ailesi maaşları çift ayıların son haftalarında yatırılmaktadır. Yani 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ayların son haftalarında yapılmaktadır.

Muhtaç asker çocuğu maaşı nedir?

asker çocuk yardımları, babaları askerlik yapan muhtaç çocuklara verilen bir yardımdır. Bu yardımlar çocuk başına yapılmaktadır ve ödemeler baba askerliğini bitirene kadar devam eder.

Asker çocuğu maaşına kimler başvuru yapabilir?

Asker çocuğu yardımından kimler faydalanabilir;

Öncelikle çocukların asker çocuğu yardımından faydalanabilmesi için annenin asker ailesi yardımından faydalanıyor olması gerekiyor. Asker ailesi yardımı bağlanmadan asker çocuğu maaşı bağlanamamaktadır.

Yardımı alacak anne, baba veya eşin Sosyal Güvencesinin bulunmaması gerekmektedir. Fakat bunlar dışında ailede sosyal güvencesi olan bir bireyin bulunması bu yardımın alınmasına engel değildir. Yani çocuklar adına bu yardımı alacak kişinin Sosyal Güvencesi olmaması gerekmektedir.

Çocukların 18 yaşını doldurmamış ve bekar olması gerekmektedir.

Sosyal ve Ekonomik Destek Yardımından (SED) yararlanmıyor olması gerekiyor.

Çocukların kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmaması gerekiyor. Yani çocuk esirgeme kurumunda ya da yatılı devlet korumasında olmaması gerekmektedir.

Diğer kurumlardan asker yardımı adı altında yardım almaması gerekiyor.

Fayda sahibi kapsamında 2022 aylığı alan kişiler çocuklar adına bu yardımdan faydalanamaz. Yani çocuklar adına yardımı alacak kişi engelli ve yaşlılık aylığı almıyor olması zorunlu tutulmuştur.

Bu yardımdan faydalanan kişinin öksüz-yetim aylığından faydalanamayacağını da belirtmek gerekmektedir.

Asker çocuğu maaşına kimler başvuru yapabilmektedir?

Asker yakını aylığında olduğu gibi bu yardımdan yararlanmak için de kişinin ikametinin bulunduğu il veya ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYFV) başvurması gerekmektedir.

Asker çocuğu aylığı 2020’de ne kadar?

Asker çocuğu maaşları aylık 100 TL olmak üzere 2 ayda bir yatırılan ve 200 TL ödeme yapılan bir maaş türüdür. Önek vermek gerekirse 4 çocuğu olan bir askerin 2 ayda bir alacağı miktar 800 TL’dir. Bu yardımda çocuk sınırlaması yapılmamaktadır. Ödemeler PTT’ye yapılmaktadır. PTT’den maaşı alabilmek için çocuğun veya çocukların kimlikleri yeterli olacaktır.