Astaldi'nin üçüncü köprüdeki hisselerine Çinli şirketler talip oldu

İstanbul'da üçüncü köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Otoyolundaki hisselerinin devri için Rekabet Kurumuna başvuru yapan İtalyan Astaldi, yatırım hisselerini IC İçtaş'a devir işlemlerinin başlatmak istediğini belirtti.
Konsorsiyum üyesi olan bu şirketler adına bir açıklama yapan Jiangsu Expressway Co., projeden çıkan Astaldi'nin hisselerinin yüzde 51 hissesini alarak söz konusu şirketler arasında pay edileceğini belirtti. Şirketlerin ayrıca satın alma ile ilgili ödeyecekleri miktarın 688.5 milyon dolar olacağı da kaydedildi.
Bu firmalar söz konusu satış gerçekleştirildiği takdirde kurdukları konsorsiyuma 31 Aralık tarihine kadar belirtilen miktarı sermaye olarak aktaracaklar.