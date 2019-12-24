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Astaldi'nin üçüncü köprüdeki hisselerine Çinli şirketler talip oldu

Astaldi Rekabet Kurumuna başvuru yaparak Sultan Selim Köprüsü ve Marmara Otoyolu'ndaki hisselerini devretmek istediğini beyan ettikten sonra Çin'li şirketler bu hisselere talip olduklarını bildirdiler. Çinli Jiangsu Expressway Co. tarafından yapılan açıklamada hisselerin yüzde 51'lik kısmını almak istediklerini bildirildi.

24 Aralık 2019 Salı 22:50
Astaldi'nin üçüncü köprüdeki hisselerine Çinli şirketler talip oldu

İstanbul'da üçüncü köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Otoyolundaki hisselerinin devri için Rekabet Kurumuna başvuru yapan İtalyan Astaldi, yatırım hisselerini IC İçtaş'a devir işlemlerinin başlatmak istediğini belirtti.

Bunu üzerine China Merchants Expressway, CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway ve Anhui Expressway isimli 6 şirket hisselere talip olduklarını ve hisselerin yüzde 51'lik kısmını alabileceklerini açıkladılar.

Konsorsiyum üyesi olan bu şirketler adına bir açıklama yapan Jiangsu Expressway Co., projeden çıkan Astaldi'nin hisselerinin yüzde 51 hissesini alarak söz konusu şirketler arasında pay edileceğini belirtti. Şirketlerin ayrıca satın alma ile ilgili ödeyecekleri miktarın 688.5 milyon dolar olacağı da kaydedildi.

Bu firmalar söz konusu satış gerçekleştirildiği takdirde kurdukları konsorsiyuma 31 Aralık tarihine kadar belirtilen miktarı sermaye olarak aktaracaklar.

Son Güncelleme: 24.12.2019 22:50
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