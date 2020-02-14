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AtlasGlobal Havayolu şirketinden iflas kararı! Tüm uçuşlar durduruldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Atlas Global Havayollarının iflas kararı aldığını ve bununla ilgili bir başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Müdürlük ayrıca Havayolu şirketinin tüm uçuşlarının durdurulduğunu da bildirdi.

14 Şubat 2020 Cuma 22:23
AtlasGlobal Havayolu şirketinden iflas kararı! Tüm uçuşlar durduruldu

Geçtiğimiz yıllarda aldığı mali hasar ve onun akabinde gelen İstanbul'daki yeni havalimanının artırmış olduğu maliyetleden dolayı bir süreliğine uçuşlarını durdurma kararı alan Atlas Global Havayolları 21 Aralık tarihinde tekrar uçuşlara başlamıştı. Şirket son olarak resmen iflas ettiğini açıklayarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne  (SHGM) Başvuruda bulundu.

SHGM, tarafından yapılan açıklamada, Atlas Global Havayollarının resmen iflas kararı aldığı ve Müdürlüğe iflas başvurusunda bulunduğunu açıklamasının ardından şirketin tüm uçuşlarının durdurulduğu da kaydedildi. SHGM'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Atlasjet Havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup uçuşları durdurulmuştur." denildi.

Şirket daha önce geçici olarak durdurduğu uçuşları ile ilgili yaptığı açıklamada, 2019 yılı Nisan ayı itibariyle İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artışın şirket açısından 2016/2017 kayıplarını yeterli sürede telafi etme imkanını ortadan kaldırdığını dile getirmiş ve "Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşları geçici süre ile durduk" açıklamasında bulunmuştu.

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AtlasGlobalİflas Kararı
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