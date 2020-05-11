Avianca'ya koronavirüs darbesi! Şirket iflas başvurusu yaptı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünya ülkelerini etkisi altına alırken normal hayat ve ekonomileride olumsuz yönde etkiledi. Alınan tedbirler nedeniyle uçuşları durdurulan Havayolu şirketleride salgından en fazla etkilenen sektör oldu.
Mart ayı ortasındandan itibaren salgın nedeniyle şirketin gelirlerinin yüzde 80 oranında azaldığına dikkat çekilirken Avianca'da 14 bini Kolombiya'da olmak üzere toplam 21 bin kişi çalıştığı ve filosunda 158 uçağı ile birlikte 27 ülkeye uçuş gerçekleştiriliyordu.
Havacılık sektöründe koronavirüsü salgını nedeniyle iflasını ilk açıklayan İngiliz bölgesel havayolu şirketi Flybe olmuş ve onu Trans States Airlines ile Compass Airline takip etmişti. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ise durumlar ilgili son açıkladığı rapora göre havayolu sektörünün 2020 yılı yolcu gelirlerinin bir önceki yıla göre 314 milyar dolar azalması beklenildiği belirtildi.Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 12:31